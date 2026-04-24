IE University reúne al panel de expertos en IA de la ONU para analizar retos, oportunidades e impacto - IE UNIVERSITY

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

IE University ha reunido en IE Tower a miembros del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de Naciones Unidas para promover el debate académico en la intersección entre IA, sociedad y gobernanza global.

Así lo ha dado a conocer la organización, que ha indicado que el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA es el principal órgano científico global sobre inteligencia artificial de la ONU, establecido por la Asamblea General en febrero de 2026.

Este comité de expertos "desarrolla evaluaciones científicas basadas en evidencia sobre los riesgos, oportunidades e impacto social de la IA, con el objetivo de promover el diálogo y la toma de decisiones a nivel internacional", según ha destacado.

En este contexto, IE University ha puesto de relieve que ha impulsado un espacio de reflexión e intercambio entre los miembros del Panel y la comunidad académica sobre la gobernanza de la IA, poniendo de relieve el papel de las universidades como plataformas de encuentro entre ciencia, tecnología y políticas públicas.

El Panel está integrado por 40 expertos de distintas disciplinas y regiones mundiales, designados por la Asamblea General de la ONU, lo que garantiza su independencia respecto a gobiernos, industria e instituciones. El Panel está copresidido por Maria Ressa (Filipinas), periodista, Premio Nobel de la Paz 2021 y defensora global de la integridad informativa y los derechos humanos, y Yoshua Bengio (Canadá), Premio Turing 2018, profesor en la Université de Montréal y el investigador vivo más citado a nivel mundial.

La apertura del programa ha comenzado con unas palabras de bienvenida del Rector de IE University, Manuel Muñiz, seguidas de un coloquio con el claustro de profesores sobre cuestiones como la evaluación de riesgos de la IA, la confianza pública, la innovación y el impacto social a largo plazo.

UN DESAFÍO INTERNACIONAL

El rector de IE University, Manuel Muñiz, ha declarado que "la gobernanza de la inteligencia artificial será uno de los principales desafíos del sistema internacional en las próximas décadas". "Desde IE University creemos que alinear el conocimiento científico, las políticas públicas y la educación será esencial para garantizar que esta tecnología refuerce sociedades abiertas, inclusivas y prósperas", ha señalado.

Por su parte, el subsecretario general de las Naciones Unidas y Enviado Especial para las Tecnologías Digitales y Emergentes, Amandeep Singh Gill, ha agregado que "el trabajo del Panel se beneficia precisamente de este tipo de intercambios: con la comunidad académica, con los investigadores y con las instituciones que están formando a la próxima generación de líderes". "Agradecemos a IE University haber proporcionado este espacio de encuentro y reflexión", ha indicado.

El Panel de expertos de Naciones Unidas trabaja actualmente en la elaboración de su primer informe, cuya publicación está prevista para el próximo mes de julio. Este documento, que ofrecerá una evaluación científica de los riesgos, oportunidades e impacto de la inteligencia artificial, tiene el objetivo de convertirse en un informe de referencia clave para gobiernos y organizaciones internacionales.

Las conclusiones del Panel se debatirán en Ginebra durante el Diálogo Global inaugural sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (6-7 de julio de 2026). En este espacio se reunirán gobiernos, investigadores, sociedad civil, industria y expertos técnicos para abordar, desde una perspectiva colectiva, los retos de gobernanza de la IA.