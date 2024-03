IE University y University of Miami analizan los retos de la Educación Superior junto a 40 universidades internacionales

MIAMI, 8 Mar. (del enviado especial de Europa Press Alfonso Herrero) -

IE University y University of Miami celebran esta semana la 14ª edición de 'Reinventing Higher Education' (RHE), un evento que reúne a presidentes, rectores, vicerrectores y expertos procedentes de más de 25 países en la sede de University of Miamien Coral Gables.

El objetivo de este evento es analizar los retos globales de la Educación Superior y el impacto de la innovación transversal para dar respuesta a los desafíos de la sociedad.

Durante la inauguración del congreso, el rector de University of Miami, Julio Frenk, ha señalado que la formación de la próxima generación "precisa mayor inversión en investigación y evaluación".

"Debemos avanzar en el uso de la ciencia en el aprendizaje y desarrollar nuestros métodos de enseñanza", ha manifestado Frenk, quien ha mostrado su entusiasmo al recibir en su campus de Coral Gables a destacados líderes de la Enseñanza Superior "para entablar debates críticos y reimaginar la experiencia del alumno en un mundo en constante cambio".

Por su parte, el presidente ejecutivo de IE University, Santiago Íñiguez de Ozoño, ha apuntado que tienen "la oportunidad no solo de impulsar una nueva era en la educación superior, sino de liderarla e innovar en ella". "Una era en la que se promueva la diversidad de expertos y perspectivas y que integre tecnologías como la inteligencia artificial, abriendo un nuevo camino a la educación y el aprendizaje", ha precisado.

Íñiguez de Onzoño ha explicado además que 'Reinventing Higher Education' se centra este año en analizar la conexión entre varios ámbitos del conocimiento. "También debatiremos cómo podemos construir un ecosistema próspero con alianzas que tengan un efecto positivo en la sociedad actual y en nuestro futuro", ha avanzado.

"En nombre de los presidentes, rectores y vicerrectores de universidades de prestigio mundial que participan este año en RHE, me gustaría expresar nuestra gratitud a University of Miami por acoger en esta edición esta conferencia", ha añadido el presidente de IE University.

RHE 2024 está presidido conjuntamente por Julio Frenk y Santiago Íñiguez de Onzoño, y entre otras universidades e instituciones, cuenta con ma participación de: Africa Leadership University(Ruanda); Arizona State University (Estados Unidos); Brown University (Estados Unidos); Erasmus University Rotterdam (Países Bajos); FGV EASP (Brasil); GBSN; George Washington University (Estados Unidos); Georgia Institute of Technology (Estados Unidos); Hamad Bin Khalifa University (Qatar); Harvard University (Estados Unidos); Honor Education (Estados Unidos); IE University (España); Imperial College (Reino Unido); LASPAU (Estados Unidos); LUISS University (Italia); Mahidol University (Tailandia); Michigan State University (Estados Unidos); Minerva University (Estados Unidos); Ruhr-University Bochum (Alemania); Singapore Management University (Singapur); Stellenbosch University (Sudáfrica); Tecnológico de Monterrey(México); Universidad de San Andrés (Argentina); Universidad San Francisco de Quito (Ecuador); University of Miami (Estados Unidos); University of Minnesota Rochester (Estados Unidos); University of Notre Dame (Estados Unidos); University of Pittsburgh (Estados Unidos); y Woxsen University(India).

Desde su primera edición en 2010, Reinventing Higher Education se ha convertido en una plataforma donde máximos responsables de universidades internacionales, del mundo institucional y empresarial, y alumnos universitarios debaten sobre el futuro de la educación superior, los retos de la investigación, nuevos modelos de aprendizaje, gobernanza y la gestión de las universidades. La conferencia RHE 2023, 'New Humans, New Society, New Higher Education', fue organizada conjuntamente por IE University y Cape Town University en Sudáfrica.

"Desde sus inicios, Reinventing Higher Education ha servido como un espacio de reflexión de la comunidad académica global, que puede analizar tendencias, retos y oportunidades de crecimiento de la educación superior, y aportar su experiencia en distintas regiones mundiales", ha comentado Geoffroy Gerard, director del evento y Director General de IE Foundation, de IE University.