Ingeniería, Informática y Medicina, estudios universitarios con mejor empleabilidad y condiciones laborales, según CYD

Archivo - Radiografía Del SUE 3. Inserción Laboral - FUNDACIÓN CYD - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los estudios universitarios vinculados a Ingeniería, Informática y Medicina son los que tienen mejores tasas de empleabilidad y condiciones laborales.

Así lo refleja la publicación de la Fundación CYD 'Radiografía del SUE 3. Inserción laboral', la tercera serie de las publicaciones que analizan el Sistema Universitario Español (SUE) en su conjunto y que muestran las características de las universidades públicas y privadas.

En esta última publicación, la Fundación CYD examina cómo es la inserción laboral de los egresados de cinco promociones de graduados (desde el curso 2014/2015 al curso 2018/2019) a los cuatro años de obtener el título y, en el caso de los graduados en 2018/2019, analiza, además, su situación laboral en función de la titulación que han cursado.

La publicación analiza indicadores como la tasa de afiliación media a la Seguridad Social, el porcentaje de contratos indefinidos y contratos a tiempo completo, la tasa de graduados que trabajan en una categoría afín a su nivel de estudios, la Base Media de Cotización anual (BMC) y la tasa de trabajadores autónomos.

En este contexto, señala que las universidades públicas superan ligeramente a las privadas en la tasa de afiliación media a la Seguridad Social, con un 76,07% (frente al 74,75% de las privadas) para los titulados en el curso 2018-2019. A nivel global, se observa un leve aumento (más de 2 puntos porcentuales) en la ocupación entre los graduados y una reducción de las diferencias entre los dos tipos de universidad.

Si se analiza de forma global, teniendo en cuenta a las titulaciones que se imparten en ambos tipos de universidades, las que cuentan con mayor porcentaje de afiliación media son Medicina (94,12% en las universidades públicas y 93,16% en las privadas), Informática (89,45% en las públicas y 90,72% en las privadas), y Óptica y optometría (88,58% en las públicas y 92,86% en las privadas). Relaciones Laborales y recursos humanos (93,66%) destaca por su alto rendimiento en la universidad privada.

MÁS AUTÓNOMOS DE PRIVADAS EN ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y VETERINARIA

Las diferencias más relevantes por tipo de universidad se dan en Odontología (80,3% en las públicas frente al 35,57% en las privadas), Fisioterapia (76,49% en las públicas y 48,87% en las privadas) y Veterinaria (75,39% en las públicas frente a 51,11% en las privadas).

El estudio concluye que estas diferencias se podrían explicar por el mayor porcentaje de trabajadores en régimen de autónomo procedentes de las universidades privadas en estas titulaciones. A nivel general hay un mayor porcentaje de autónomos (12,11%) en las privadas que en las públicas (6,43%).

Los valores más elevados de afiliación media a la Seguridad Social se dan en La Rioja (82,53%), el País Vasco (82,31%) e Islas Baleares (81,26%), y el nivel más bajo en Andalucía (71,09%). Las universidades públicas presentan tasas superiores en prácticamente todas las comunidades autónomas, y las mayores diferencias se dan en Aragón (81,55% frente a 65,56%) y en la Comunidad Foral de Navarra (84,93% frente a 74,94%), a favor de las públicas.

A nivel global, el porcentaje de graduados con contrato indefinido aumenta con los años: ha pasado del 59,72% entre los titulados en 2014-2015 al 72,42% de los egresados en 2018-2019. Si se analizan los datos de la última cohorte de egresados (en 2018-2019), se observa que entre los procedentes de la universidad pública (72,87%) hay una mayor tasa que entre los de la privada (69,89%).

Por comunidad autónoma, los egresados de las universidades públicas a los cuatro años presentan sus valores más elevados de contratos indefinidos en Madrid (81,08%) y la Comunidad Valenciana (76,7%), mientras que los más bajos se observan en el País Vasco (60,16%) y La Rioja (61,63%). Andalucía es la que presenta la disparidad más alta entre tipologías, con 18,88 puntos porcentuales más en las privadas.

Al analizar la tasa de contratación indefinida en función del tipo de universidad, destacan diferentes campos de estudios, mientras que el único coincidente entre ambos es Ingeniería de telecomunicación.

Más allá de esta heterogeneidad entre disciplinas, en el top 10 los resultados son ligeramente superiores en las públicas, con valores que oscilan entre el 94,32% y el 98,57%, mientras que en las privadas los porcentajes se sitúan entre el 91,8% y el 96,3%.

Cerca de un 80% tiene contrato a tiempo completo; las mayores diferencias por tipo de universidad se dan, a favor de las privadas, en Terapia ocupacional, Educación infantil y Lenguas y dialectos españoles

En cuanto a los contratos a tiempo completo, hay una evolución estable a lo largo de todas las cohortes analizadas, con valores en torno al 78-81%, y sin diferencias globales significativas entre universidades públicas y privadas.

En las titulaciones con una tasa más alta hay resultados similares entre universidades públicas y privadas: en Medicina (en torno a un 99%) e Ingenierías (en las disciplinas de telecomunicación, y electrónica, en torno a un 98%).

DIFERENCIAS EN LOS SALARIOS DE GRADUADOS DE PÚBLICAS Y PRIVADAS

La Base Media de Cotización (BMC) anual es superior en las privadas, con 33.990 euros, frente a los 30.429 euros de las públicas. Una diferencia de más de 3.500 euros anuales que puede estar influida por otros factores, como, por ejemplo, el origen socioeconómico del estudiante.

Entre los campos con mejores resultados en la BMC, cinco titulaciones coinciden en ambas modalidades universitarias: Medicina, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería electrónica, Ingeniería de telecomunicación e Informática.

Medicina es la única que presenta un valor superior en las universidades públicas (41.894 euros), mientras que en las otras cuatro titulaciones comunes la BMC anual es más elevada en las privadas.

La Rioja (33.578 euros) y País Vasco (33.082 euros) registran las BMC más altas, mientras que Extremadura (27.503 euros) y Andalucía (28.484 euros) se sitúan entre las más bajas.

CAMPOS DE ESTUDIO CON MEJORES Y PEORES INDICADORES LABORALES

Los ámbitos de Ingeniería, Informática y Ciencias de la Salud concentran de forma sistemática los mejores resultados en la mayoría de los indicadores, con una elevada coincidencia entre universidades públicas y privadas.

Entre los cinco campos con mejor desempeño global, cuatro corresponden a universidades públicas (Ingeniería de organización industrial, Ingeniería de telecomunicación, Informática y Medicina) y uno a universidades privadas, Ingeniería en tecnologías industriales.

En contraste, al analizar los campos con peor desempeño en términos de inserción laboral, los resultados apuntan a que las diferencias son sistemáticamente favorables a las universidades privadas, con trayectorias más estables y de mayor calidad en estos ámbitos. Los cinco campos con peores resultados globales se concentran en universidades públicas: Educación infantil, Humanidades, Audiovisual, imagen y multimedia, Lenguas modernas y aplicadas y Comunicación.

Si se analizan las tasas de contratos a tiempo completo de estos campos, se observan diferencias entre ambas tipologías universitarias, a favor de las privadas: en el caso de Educación Infantil, se acerca a los 21 puntos porcentuales de diferencia (66,83% entre egresados en las privadas frente al 46,06% en las públicas), en Humanidades supera los 15 p.p. (77,33% en privadas y 61,62% en públicas) y en Comunicación supera los 11 p.p. (90,41% en las privadas y 79,41% en las públicas).