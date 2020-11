El Instituto de Política Social acusa a Celaá de "violar la libertad de los padres y de enseñanza libre"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Política Social Española (IPSE) se ha unido este viernes a las protestas de de la plataforma 'MAS PLURALES' para exigir a la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que "frene" su "caza de brujas" contra las familias y la escuela concertada, y denunciar que su ley está violando "la libertad de los padres y de la enseñanza libre".

La entidad cree que el texto es un ataque "frontal" contra la familia y, especialmente, hacia aquellas "con hijos con distintas capacidades" que "necesitan de una enseñanza especial" o "más acorde a los ideales que quieren transmitirles".

El presidente del Instituto, Pablo Hertfelder, considera "inmediato" tomar la acción social en las calles y demostrarle a la ministra que la concentración de este viernes "es sólo el comienzo de muchas más". En este sentido, alertan a Celaá de que la llevarán "ante los tribunales si fuese necesario" por "atentar contra la libertad de los padres".

DEFENSA DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS

"Celaá nuevamente nos muestra que quiere imponer y no escuchar, no ha atendido a la sociedad civil, asociaciones de padres, sindicatos de la concertada ni mucho menos ha escuchado a los padres que tienen niños con capacidades distintas que necesitan una educación especial, es un insulto muy grave y no pensamos tolerarlo", ha declarado.

Del mismo modo, el IPSE alerta de que la nueva ley de Educación de Celaá "tiene previsto cambiar el sistema de admisión preferente en los centros educativos públicos y concertados", dejando de considerar prioritarios como "ser familia numerosa, entre otros".

"Desde IPSE expresamos nuestro rechazo a esta medida (como a otras muchas incluidas en esta reforma educativa). Es necesario la protección de la familia y, en el caso de las familias numerosas, la protección y la ayuda debe verse reforzada", explica la entidad.