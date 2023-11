José María Ordavás, nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad CEU San Pablo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU San Pablo, a propuesta del Instituto CEU Alimentación y Sociedad (IAS) y con el VB de su Patronato, ha aprobado la propuesta de concesión del título de Doctor Honoris Causa al catedrático de Nutrición y especialista en nutrigenética, José María Ordovás Muñoz, por sus méritos académicos y su trayectoria profesional.

Ordovás es profesor de Nutrición y Genética en la Friedman School of Nutrition Science and Policy, y director del Laboratorio de Nutrición y Genómica en el USDA-Human Nutrition Research Center on Aging en la Universidad de Tufts (Boston).

Investigador Senior en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirige el Programa de Nutrición de precisión y Obesidad en IMDEA-Food (Madrid), y es miembro del Consejo Asesor del IAS. Se encuentra dentro de los científicos más influyentes a nivel mundial, de acuerdo con el impacto Scopus de sus publicaciones.

Este reconocimiento destaca su contribución en el desarrollo de la Salud Pública en el campo de la nutrición y la creación desde Estados Unidos de estrechos lazos de cooperación bilateral con diferentes grupos de investigación de distintos países, principalmente españoles, también con la Universidad CEU San Pablo.

José María Ordovás se une así a un selecto grupo de intelectuales nacionales e internacionales que han recibido la misma distinción por parte de la Universidad CEU San Pablo: Helmut Kohl; John Martin Scott; Gordon Tullock; Antonio María Rouco Varela; Mario Monti; Vicente Palacio Atard; Francisco Rodríguez Adrados; Margaret Foti; José Antonio Escudero; Eduardo García de Enterría; Joseph H. H. Weiler; Herman Van Rompuy; Raimundo Bassols; Joseph A. Bellanti; S.G.O. Johansson; Alberto Campo Baeza; Antonio Fernández de Buján; Rémi Brague; José Luis Gutiérrez; Augusto Ferrer-Dalmau; Marcelino Oreja; y José María Álvarez-Pallete.