Los jóvenes talentos españoles de la FP llegan a Shanghái para participar en WorldSkills 2026

Delegación española en las olimpiadas de FP - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de jóvenes talentos de la Formación Profesional ya está en Shanghái (China) para participar en WorldSkills 2026, la competición conocida como las olimpiadas de la FP, que se celebran del 22 al 27 de septiembre en la localidad asiática.

Un total de 34 competidores participarán en una treintena de disciplinas, acompañados por 31 coordinadores y cuatro jefes de equipo, según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar este martes y la competición se iniciará el miércoles. La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, que encabeza la delegación, se ha reunido con los integrantes del equipo para darles la enhorabuena. También les ha trasladado un mensaje de apoyo en nombre de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

"Representáis a España entre lo mejor de la Formación Profesional del mundo, y eso, por sí solo, ya es un logro extraordinario del que debéis sentiros muy satisfechos", ha señalado Monterrubio, a la vez que ha deseado suerte a los competidores.

El equipo español está compuesto por 34 competidores procedentes de las diferentes comunidades autónomas, vencedores en sus respectivas áreas del concurso nacional, SpainSkills, celebrado el pasado mes de febrero en Madrid. Medirán sus habilidades a partir del miércoles en un total de 31 modalidades.

Además, es la primera vez que el equipo español participa en dos de ellas, la de Tecnología de vehículos pesados y la de Cloud Computing.

En total, se encuentran reunidos en Shanghái para esta 48ª edición del concurso WorldSkills en torno a 1.400 de los mejores jóvenes profesionales cualificados del mundo, procedentes de 80 países y regiones. Compiten en 64 modalidades, pertenecientes a seis familias profesionales.

Los participantes son seleccionados entre miles de competiciones autonómicas y nacionales. Los coordinadores técnicos, por su parte, además de acompañar a los competidores en la competición, participan como jurado en sus respectivas modalidades.

El evento se desarrolla este año bajo el lema 'Master Skills, Change Your Future' (Domina tus habilidades, cambia tu futuro). Además de la competición, el acontecimiento incluye conferencias y talleres, así como una zona de exposiciones con diferentes puestos, como las áreas interactivas llamadas Try- a-skill (Prueba una habilidad) donde los visitantes pueden probar diferentes oficios.