Lanzan 200 ayudas al estudio para colombianos residentes en España para el curso 2026-2027

Programa de becas - PLANETA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Colombia en España y Planeta Formación y Universidades ha presentado la tercera edición de su programa de ayudas al estudio, fruto de la alianza entre ambas entidades, en la que se ofrecen 200 nuevas ayudas para acceder a cursos de Ciclo Formativo de Grado Medio, Ciclo Formativo de Grado Superior, Grado, Postgrado, Doctorado y Formación Continua, durante el curso 2026-2027.

Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la educación superior de profesionales y jóvenes colombianos residentes en España, que destaquen por sus méritos académicos y que quieran crecer profesionalmente y marcarse nuevas metas.

Este programa de ayudas al estudio se enmarca en el Protocolo de Cooperación firmado entre la Embajada y Planeta Formación y Universidades, en 2022.

El programa de ayudas al estudio a ciudadanos colombianos residentes en España contempla 3 tipos: las que cubren el 100% de la formación; las que cubren el 75%; y las que el cubren el 50% del coste de la formación.

La convocatoria para acceder a estas ayudas, se abrirá el 23 de marzo y concluirá el 30 de junio de 2026. La inscripción de los estudiantes podrá ser realizada en línea a través de la web 'https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com'.

Las instituciones de Planeta Formación y Universidades que participan en este programa son: Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui, BIU Broadward International University, EAE Business School, Esdesign- Escuela Superior de Diseño de Barcelona, Iberonex, iFP- Innovación en Formación Profesional, INESDI Business Techschool, OBS Business School, The Core School- Entertainment Science School, UNIE Universidad, Universidad Internacional de Valencia - VIU y Universitat Carlemany.

"El acuerdo celebrado desde que llegué a esta Embajada con Planeta Formación y Universidades representa una forma de reconocer a la diáspora colombiana en España, porque quienes acceden tienen la oportunidad de estudiar para insertarse en la vida social y laboral de este país", ha declarado el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete.

Por su parte, el CEO de Planeta Formación y Universidades, Carlos Giménez, ha destacado que, a través de estas ayudas al estudio, facilitan "el acceso a una educación de calidad, poniendo a disposición de los estudiantes una amplia oferta de programas académicos impartidos" en sus instituciones.

"Nuestro objetivo es acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal y profesional, impulsando su talento y preparándolos para afrontar los retos del futuro", ha apuntado.