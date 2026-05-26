Léon Laulusa, decano y presidente ejecutivo de ESCP Business School, dejará su cargo este verano

ESCP Business School - ESCP

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Léon Laulusa, decano y presidente ejecutivo de ESCP Business School, ha informado al Consejo de Administración de la institución, presidido por Philippe Houzé, de su decisión de dejar el cargo este verano para emprender una nueva etapa profesional, según ha informado la entidad académica.

Tras este anuncio, el Comité de Nombramientos y Retribuciones ha iniciado el proceso de selección para identificar a la persona que liderará la siguiente etapa de desarrollo estratégico de la escuela, bajo la supervisión del Consejo de Administración.

El Consejo ha destacado "la dedicación y el liderazgo" de Léon Laulusa al frente de ESCP desde 2023, así como su contribución al crecimiento y posicionamiento internacional de la institución a lo largo de los distintos cargos académicos y ejecutivos que ha desempeñado desde su incorporación en 1999.

Durante su etapa como decano, Léon Laulusa ha impulsado especialmente el desarrollo y despliegue del nuevo plan estratégico 'Bold & United', una hoja de ruta orientada a reforzar el posicionamiento de ESCP como referente europeo en la intersección entre management, tecnología y gobernanza. Entre sus principales iniciativas destacan el lanzamiento de la futura School of Technology y la School of Governance.

Léon Laulusa continuará ejerciendo sus funciones hasta su salida, garantizando una transición "ordenada y coordinada" junto al Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, en beneficio de la comunidad académica, estudiantes, profesores y equipos de la institución.