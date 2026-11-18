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MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía concentran "buena parte" de las iniciativas para combatir el abandono educativo temprano en España, mientras que otros territorios cuentan con un número más reducido de organizaciones documentadas.

Así lo refleja el 'Atlas territorial del abandono educativo temprano en España' presentado este miércoles por la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la Fundación Europea Sociedad y Educación.

Esta guía nace con la vocación de poner a disposición de fundaciones, organizaciones sociales, Administraciones Públicas, investigadores y medios de comunicación una herramienta que permita conocer quién está trabajando contra el abandono educativo temprano en España, dónde lo hace y mediante qué iniciativas.

El documento concluye que España presenta "importantes diferencias" en las tasas de abandono educativo temprano, pero también en la distribución de las organizaciones y programas que trabajan para reducirlo.

El análisis señala, además, que la distribución de las entidades guarda una relación más estrecha con el tamaño de la población joven de cada territorio que con la intensidad de su abandono educativo temprano. Este resultado pone de relieve la importancia de "conocer no solo dónde se concentra el problema, sino también qué iniciativas existen para afrontarlo".

El atlas no constituye, sin embargo, un censo exhaustivo de todas las organizaciones que trabajan en este ámbito, según los impulsores de la iniciativa. La información procede de las entidades participantes y de las actuaciones documentadas mediante fuentes públicas complementarias. Por tanto, "una menor presencia de programas identificados no implica necesariamente una ausencia de intervención".

El atlas combina información estadística sobre el abandono educativo temprano con un directorio de organizaciones y programas, fichas territoriales y un sistema de navegación que conecta todos estos contenidos. En total, identifica 64 entidades del Tercer Sector y documenta 127 programas relacionados con la prevención del abandono, el refuerzo educativo, el retorno a los estudios y el acompañamiento hacia la formación y la inserción laboral.

Su principal aportación es incorporar una dimensión orientada a la intervención, mediante la identificación de organizaciones, programas y recursos sociales que trabajan para reducir el abandono.

Una de las principales novedades del atlas es reunir en una misma publicación información sobre la realidad territorial del abandono educativo temprano y las iniciativas del tercer sector destinadas a combatirlo.

La guía incluye un análisis del abandono educativo temprano en España, sus diferencias territoriales y los factores sociales y familiares asociados, así como fichas de las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y las 50 provincias españolas, con indicadores educativos y datos sobre las iniciativas identificadas en cada territorio.

Incorpora también un directorio de entidades y programas, cuyas fichas individuales ofrecen información sobre las líneas de actuación, los perfiles de población atendida, las edades de los participantes, las actividades desarrolladas y los profesionales implicados. Cuando se dispone de esta información, también recoge aspectos relacionados con la financiación, la evaluación, los resultados declarados y las colaboraciones.

CONECTAR TERRITORIOS, ENTIDADES Y PROGRAMAS

Finalmente, su sistema de navegación conecta territorios, entidades y programas. Desde el mapa de España es posible acceder a las fichas territoriales, identificar los programas presentes en cada provincia y consultar la información específica de cada iniciativa. De este modo, el atlas funciona como una herramienta de consulta y no únicamente como un informe de investigación.

Esta estructura convierte el atlas en una "herramienta útil" para fundaciones, organizaciones sociales, administraciones públicas, investigadores y periodistas, al permitirles conocer las iniciativas que se desarrollan en cada territorio, identificar a las entidades que las impulsan y acceder a información que facilite tanto la colaboración como el análisis y la difusión de estas actuaciones.

El 29% de los programas identificados tiene como principal línea de actuación la prevención del abandono educativo temprano y el 25 % se centra en la formación o el acompañamiento hacia la inserción laboral. Por su parte, el 14% desarrolla intervenciones integrales de carácter educativo, social y familiar, mientras que el 13% trabaja para facilitar el retorno al sistema educativo de jóvenes que ya lo han abandonado.