Más del 80% de docentes ve un clima "conflictivo" en las aulas y percibe que aumentan las agresiones, según un estudio

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El 82,62% de los docentes españoles valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, mientras que el 83,15% percibe que se están incrementando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte del alumnado.

Así lo refleja un estudio publicado este lunes 12 de enero por STEs-Intersindical con los resultados de una encuesta realizada a más de 13.000 docentes sobre la situación educativa en España.

Por encima de la media de docentes que valoran el clima en las aulas como conflictivo y/o complicado, se encuentran algunas comunidades como Extremadura (90,48%), Ceuta (87,04%) y Canarias (87,52%).

En relación con las agresiones por parte del alumnado, esta percepción es espacialmente significativa entre los docentes de Navarra (95,65 %), Ceuta (92,59 %), Extremadura (90,48 %) y en Cataluña (85%).

La encuesta revela que el 76,66% de los profesores constata que se están incrementando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte de las familias. Esta percepción es especialmente compartida por el profesorado del País Vasco (95%) y Ceuta (83,33%).

El 75,66% opina que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública, mismo porcentaje que los que creen que no tienen los recursos necesarios (espacios, materiales y tecnología) para ofrecer una educación de calidad a su alumnado.

Desde el sindicato han advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. "Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", han señalado durante la rueda de prensa.

En este sentido, han añadido que "la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales".

Casi la totalidad de los profesores (95,74%) consideran que la asfixiante burocracia que soporta resta tiempo para su labor docente y el 91,83% sostiene que las elevadas ratios en el aula no permiten una atención adecuada a la creciente diversidad del alumnado, destacando por encima de la media Euskadi (100%), Cataluña (97,5%) y Madrid (95,41%).

UNA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE" POR EL EXCESO DE BUROCRACIA

STEs-I ha advertido de que el sistema educativo atraviesa una situación "insostenible", ya que las tareas administrativas están afectando de forma directa al núcleo esencial del trabajo docente. "La burocracia está devorando el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado que más lo necesita", han asegurado desde el sindicato.

El estudio también concluye que el 77,82% piensa que el exceso de jornada laboral está afectando a la conciliación familiar y/o a su situación emociona; y el 46,26% advierte de que las familias del alumnado no valoran su trabajo como docentes. En este sentido, el 88,33% dictamina que la sociedad en general no valora su trabajo como docentes.

El 85,83% cree que la administración no le respalda lo suficiente; el 91,89% afirma que el salario docente no se ha revalorizado lo suficiente y no es acorde con la subida del IPC de los últimos años; el 88,34% estima que el salario docente actual no es el adecuado; y 56,6% califica su trabajo como digno y adecuado, un dato que "evidencia el deterioro global de la profesión docente".

"Cuando pedimos ayuda, demasiadas veces se nos cuestiona en lugar de protegernos", denuncian los docentes.

Durante la rueda de prensa, la organización ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, "el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional".