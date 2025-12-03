Medio millar de estudiantes de FP del CEU de Madrid, Sevilla, Valencia y Castellón participan en un 'hackathon' de IA

Estudiantes FP - CEU

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo ha acogido un 'hackathon' dirigido a los alumnos de Formación Profesional del CEU, en el que han participado más de 500 estudiantes de las sedes de Madrid, Sevilla, Valencia y Castellón.

Durante la jornada, los alumnos han desarrollado aplicaciones creativas y funcionales utilizando 'PartyRock', plataforma gratuita de Amazon Web Services (AWS) que permite desarrollar aplicaciones de IA generativa sin necesidad de conocimientos técnicos de programación.

Los estudiantes, organizados en equipos de tres a cinco personas, pertenecen a ciclos formativos relacionados con desarrollos tecnológicos como los de Sistemas Microinformáticos y Redes, Desarrollo Web, Desarrollo Multiplataforma, o el de Administración de Sistemas en Red.

Pero también han participado muchos alumnos de otros ciclos como Gestión Administrativa, Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Higiene Bucodental, Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, o el de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, representando así la diversidad de perfiles que integran los estudios de CEU FP.

A lo largo del día, los equipos de alumnos han trabajado en la creación de aplicaciones capaces de resolver una necesidad real -social, educativa, sanitaria, creativa o profesional- o vinculada a su futura actividad laboral.

Este enfoque ha permitido a los estudiantes desarrollar competencias clave como el pensamiento crítico, la innovación, la comunicación efectiva y la colaboración multidisciplinar.

La jornada ha contado también con la implicación activa del profesorado, tanto de los docentes especializados en PartyRock como de aquellos que han acompañado a los grupos durante la jornada.

Tras varias horas de planificación y desarrollo por parte de los estudiantes, el jurado, compuesto por profesores de CEU FP, han seleccionado los tres proyectos ganadores, uno en cada una de las sedes participantes.