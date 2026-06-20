Las mejores universidades de España para estudiar Educación e Historia

Alumnos repasan sus apuntes - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Cataluña es la mejor de España para estudiar Educación, mientras que la Universidad Autónoma de Barcelona es la mejor para hacer Historia, según el Ranking CYD 2026, que permite conocer qué universidades son las más destacadas para cursar estudios vinculados a ámbitos de Ciencias Sociales.

Educación es uno de los ámbitos con más estudiantes en las universidades españolas, ya que en el curso 2023-2024 el 12,1% del alumnado universitario estudiaba una carrera vinculada a este ámbito.

Con una fuerte presencia femenina entre su alumnado (74,5%), el número de estudiantes que escogen en primer lugar este ámbito en la preinscripción en universidades públicas presenciales ha aumentado un 5,5% en siete años (desde los cursos 2018-2019 a 2024-2025), aunque la oferta de plazas públicas ha descendido un 7,2%.

A los cuatro años de finalizar los estudios y según el Test de Inserción Laboral del Ranking CYD, el 78,7% de los titulados en el ámbito de Educación trabaja por cuenta ajena y está afiliado a la Seguridad Social y percibe un salario medio de 24.546 euros.

Las diez mejores universidades en Educación según este ranking son la Internacional de Cataluña, Autónoma de Barcelona, Pública de Navarra, Nebrija, Mondragon Unibertsitatea, Pablo de Olavide, Autónoma de Madrid, Rovira i Virgili, Deusto y Navarra.

Por dimensiones en Educación, las mejores en Enseñanza y aprendizaje son la Autónoma de Madrid, Pablo de Olavide y Pública de Navarra; en Investigación son en primera posición la Nebrija y Alicante, en segunda posición la Autónoma de Barcelona, Valencia-Estudi General y Oberta de Cataluña, y en tercera posición Deusto.; en Orientación internacional la Internacional de Cataluña, Loyola y Pontificia Comillas; y en Contribución al desarrollo regional en primer lugar Rovira i Virgili, en segundo normal Internacional de Cataluña y Lleida, y en tercer lugar la Pública de Navarra.

MAYOR PRESENCIA MASCULINA ENTRE LOS 24.000 ALUMNOS DE HISTORIA

Por su parte, Historia es un ámbito que en el curso 2024-2025 agrupó a más de 24.000 estudiantes en nivel de grado, con mayor presencia masculina entre su alumnado (64,3%).

Tras finalizar los estudios y a los cuatro años de egresar, según los resultados del Test de Inserción Laboral del Ranking CYD, el 57,3% de los graduados tiene un contrato por cuenta ajena y está dado de alta en la Seguridad Social, con un salario bruto anual de 30.273 euros.

Según los resultados del Ranking CYD 2026, las diez universidades más destacadas en el ámbito de Historia son Autónoma de Barcelona, Cantabria, Alcalá, Granada, Salamanca, Pablo de Olavide, Burgos, Autónoma de Madrid, Valencia-Estudi General y Rovida i Virgili.

Por dimensiones, las universidades más destacadas en Enseñanza y aprendizaje son, en primer lugar, Pablo de Olavide, en segundo lugar, Alcalá, y en tercer lugar Murcia y Valencia-Estudi General; en Investigación, en primer lugar la Autónoma de Barcelona, en segundo lugar Cantabria y Girona, y en tercer lugar la de Granada; en Orientación la mejor es la de Salamanca, en segunda posición la Autónoma de Barcelona, y en tercera Jaume I de Castelló; y en Insarción laboral la mejor es UNED, seguida de la de Barcelona y Valencia-Estudi General.