Milagros Tolón visita el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas

La ministra Milagros Tolón visita el Consejo Escolar del Estado - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha realizado una visita este martes a la sede del Consejo Escolar del Estado y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

Durante su visita al Consejo Escolar del Estado, Tolón ha saludado al personal de la institución y ha mantenido un encuentro con la presidenta del mismo, Encarna Cuenca, el vicepresidente, Jesús Jiménez, y el secretario general, Andrés Ajo.

El Consejo Escolar es un órgano consultivo del Ministerio que está integrado por representantes de toda la comunidad educativa: alumnado, familias, profesorado, personal de administración y servicios, titulares de centros, organizaciones empresariales, sindicales, locales, universidades y administraciones educativas.

Entre sus funciones se encuentran la elaboración de dictámenes, informes y propuestas sobre normativas y políticas educativas, entre otras.

Además, la titular de Educación ha visitado el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que en 2006 se creó como órgano consultivo del Estado y de participación en relación con las enseñanzas artísticas, y ha mantenido un breve encuentro con el equipo del Ministerio encargado de desarrollar la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas.

La institución ha estrenado recientemente nueva sede en el histórico Caserón de San Bernardo en Madrid (el mismo edificio donde se localiza la sede del Consejo Escolar del Estado), un espacio destinado a la difusión e intercambio en el ámbito de las enseñanzas artísticas, con exposiciones, actuaciones y proyectos creativos procedentes de escuelas y conservatorios de todo el país.

Estas visitas se enmarcan en la ronda de contactos que Milagros Tolón viene realizando desde que tomó posesión como ministra el pasado 22 de diciembre.