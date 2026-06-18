El Ministerio de Educación convoca los Premios STEAM para proyectos que fomenten la ciencia y tecnología entre las niñas

Archivo - Tres niñas a su llegada a un colegio durante el primer día del curso escolar. - GABRIEL LUENGAS - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto la convocatoria para los 'Premios Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia'.

Estos galardones reconocen proyectos educativos, materiales curriculares e innovaciones educativas o formativas que persigan el impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, según ha informado el Ministerio.

Dicha convocatoria, que se abrió oficialmente el pasado 7 de junio, permanecerá abierta hasta el 6 de julio a las 15.00 horas. Los galardones se reparten en cinco categorías: Educación Infantil y Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior, y entidades u organizaciones públicas o privadas.

En esta convocatoria se concederán un total de doce premios. La dotación de cada una de las modalidades será de 10.000 euros, de los cuales 5.000 euros corresponden al primer premio, 3.000 euros al segundo premio y 2.000 euros al tercer premio. Además, se podrán otorgar hasta ocho menciones honoríficas.

Los proyectos educativos, materiales curriculares o innovaciones educativas y formativas, deberán haberse realizado durante los dos años anteriores a esta convocatoria. Y la solicitud de participación será presentada de forma telemática accediendo a la oficina virtual del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.