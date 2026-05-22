Ministerio de Educación defiende reducir las ratios para mejorar la atención individualizada y el bienestar de docentes

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha señalado que el objetivo del Gobierno al reducir las ratios es "la mejora de la atención individualizada con una respuesta educativa más ajustada a las necesidades del alumnado, así como el refuerzo de la convivencia, el bienestar y la calidad del trabajo de los docentes".

Así lo ha manifestado este viernes de la Rosa durante su intervención en el X Congreso Sindical Ordinario de ANPE, celebrado en el Hotel Madrid Marriott Auditorium de Madrid.

Tras reconocer la trayectoria del sindicato como organización representativa del profesorado y destacar su implantación territorial y su papel dentro del debate educativo, el secretario de Estado ha valorado el compromiso diario de los docentes con el sostenimiento de la educación pública, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El 'número 2' de la ministra Milagros Tolón ha asegurado que "no puede haber una educación pública de calidad sin docentes reconocidos y respaldados" y ha mostrado el compromiso del Gobierno en el avance hacia el fortalecimiento de la profesión, que ha calificado como "prioridad estratégica" del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Asimismo, ha citado el nuevo protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado recientemente por el Ministerio a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un documento que pretende reforzar las políticas de convivencia y bienestar emocional, con especial atención a la prevención del acoso y el ciberacoso escolar y a la protección del profesorado ante situaciones de conflictividad.

De la Rosa se ha referido también a los trabajos desarrollados desde el Ministerio en torno al Plan de Mejora de la Profesión Docente, enfocados en la necesidad de "construir un marco que permita atraer talento docente y acompañar adecuadamente a los profesionales a lo largo de toda su trayectoria".

"Para nosotros es de suma importancia el diálogo con las organizaciones sindicales representativas del profesorado para avanzar en estas políticas", ha asegurado el secretario de Estado, que ha defendido la necesidad de mantener espacios permanentes de negociación y escucha.