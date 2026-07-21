La ministra Tolón defiende la FP que "se construye junto a las empresas": "Si no es inviable y funcionaría mal"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido la Formación Profesional que "se construye junto a las empresas": "Si no es inviable y funcionaría mal".

Así lo ha manifestado este martes Tolón, que ha presidido el acto de firma con los directores y representantes de 35 empresas de cinco nuevos 'Hubs' de FP en los sectores de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos; Hotelería; Movilidad Marítima Sostenible; Peluquería; y Transporte por Carretera.

La ministra ha destacado que las empresas "son un pilar esencial del nuevo modelo de FP" y ha incidido en que sin su implicación "no sería posible una FP Dual, de calidad, también conectada con la realidad del empleo y capaz de anticiparse a las necesidades del tejido productivo".

"Estos 'Hubs' nos permiten conocer qué profesionales demanda cada sector, así como actualizar la oferta formativa e impulsar proyectos de innovación", ha señalado Tolón, quien ha recordado que estos nuevos 'Hubs' se incorporan a los cinco ya imuplsados en sectores estratégicos como el tecnológico, el audiovisual, el ferroviario, el de la energía verde y el aeroespacial.

La ministra ha recalcado en su intervención que actualmente "toda la FP se cursa en modalidad Dual". "Este año contamos por primera vez con los primeros egresados de este modelo, el balance es positivo y confirma la implicación de las empresas de todos los tamaños en la formación del alumnado", ha asegurado.

"Empresas que entienden que la FP es una responsabilidad compartida, también una inversión de talento, competitividad y de futuro. La innovación es otro de los pilares de esta transformación", ha apuntado.

Tolón ha mostrado su convencimiento de que la FP "debe seguir creciendo, pero desde la colaboración entre administraciones, entre centros educativos y también de empresas". "Más inversión, más calidad, más tecnología, más empresa, por tanto más formación", ha aseverado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la FP "es una política de presente pero, sobre todo, es una política de futuro", así como la "mejor garantía para que los jóvenes encuentren oportunidades y las personas trabajadoras puedan seguir creciendo y que las empresas cuenten con el talento".

"Una FP que va a seguir siendo un referente, una de las grandes palancas de progreso, innovación y competitividad", ha concluido la responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes.