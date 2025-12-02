Morant culpa al Gobierno de Rajoy del "atasco acumulado" en la resolución de homologaciones de títulos universitarios

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy del "atasco acumulado" en la resolución de homologaciones de títulos universitarios.

"El real decreto del año 2014 del Gobierno de Mariano Rajoy provocó un atasco acumulado en nuestro país, un atasco que respondía a aquel modelo laboral fallido que provocó las mayores tasas de paro de la historia y que se hizo con la intención de dificultar la homologación de títulos a las personas migrantes", ha asegurado este martes Morant en el Pleno del Senado.

Al ser preguntada por el senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarria por las medidas para agilizar el proceso de homologación, la ministra ha afirmado que el modelo anterior "ya está superado" y que hoy las cifras de afiliación "son récord nacional e internacional" y el sistema de homologación busca "estar a la altura de ese modelo económico".

El trabajo del Gobierno estos años ha sido, según ha recordado, "revertir esa dinámica". "Puedo decirle con claridad que hoy la situación es bien distinta. Y desde luego le puedo asegurar que es una de mis prioridades como ministra", ha zannjado.

En este punto, ha destacado que han "aplicado un plan de choque de inteligencia procedimental". "Tenga claro que me he puesto a la faena como ministra y también como ingeniera, junto también a la mejora de la cooperación con los países emisores dando pasos cuyo fruto es evidente", ha comentado.

Así, Morant ha recalcado que las solicitudes en 2025 "se están resolviendo en un promedio de cuatro meses y medio". "Evidentemente queremos seguir mejorando, pero estos datos dan muy buena cuenta de la velocidad de crucero en la que estamos ahora mismo", ha apuntado.