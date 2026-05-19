Morant rechaza universidades que ofrecen "títulos exprés, sin arraigo investigador y sin compromiso con el conocimiento"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha rechazado los modelos que convierten la universidad "en un simple negocio basado en la proliferación de títulos exprés, sin arraigo investigador, sin planificación y sin compromiso real con el conocimiento".

Así lo ha manifestado este martes la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, donde ha dado explicaciones de la aprobación del real decreto de creación de universidades.

En su intervención, ha incidido en que el objetivo de este real decreto es "clarísimo, garantizar las mismas reglas para todos los centros universitarios, estándares de calidad y de planificación responsable para proteger el sistema universitario español".

De este modo, Morant ha defendido que se asegura que "todas las universidades cumplan las funciones que las definen, que no solo es formar, es también investigar, transferir ese conocimiento".

Con este real decreto, el Gobierno, en palabras de la ministra, trata de "evitar la deriva privatizadora en algunas comunidades autónomas, que lo que hacen es impulsar universidades exprés para quien pueda pagarlas, mientras van desmantelando y asfixiando financieramente a algunas de las mejores universidades de España".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno va a aprobar "pronto" el sexenio de transferencia de conocimiento, que reconocerá el impacto, la proyección y visibilidad de procesos y resultados de transferencia del conocimiento significativos realizados por cada solicitante.

"Es una prioridad de esta legislatura. Este sexenio va a salir y va a salir pronto. Vamos a aprobar ese sexenio de transferencia y lo vamos a aprobar porque hemos hecho un trabajo con la comunidad científica, con las universidades. El conocimiento tiene que convertirse también en mejores empresas, en mejores políticas públicas, en empleo cualificado, por eso vamos a impulsar la transferencia de conocimiento", ha puntualizado.

Por otro lado, ha abordado el problema con la homologación de títulos universitarios extranjeros, destacando que es un tema "de vital importancia". "Había que mejorar el sistema de homologaciones y equivalencias de títulos universitarios extranjeros, pero ya advierto también, de partida, que no voy a aceptar lecciones de quienes destrozaron el sistema de porque no querían que aquí se trabajara, si venías de fuera", ha advertido a los senadores.

En este punto, Morant ha explicado que en 2025 el Ministerio ya ha logrado un "cambio de tendencia histórico" y, por primera vez desde el año 2014, resuelven más expedientes de homologación de títulos extranjeros de los que reciben nuevos al año.