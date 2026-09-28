El número de alumnos matriculados en FP privada ha aumentado en un 367% en una década, según el Observatorio FP

Archivo - Alumnos de FP en clase - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de estudiantes matriculados en Formación Profesional en centros privados no concertados ha pasado de 56.727 en el curso 2015-2016 a 265.138 en 2024-2025, lo que supone un incremento de 367,4%.

Según datos facilitados por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza, en todos los centros de FP el número de alumnos se ha incrementado en un 54,2% (de 765.460 en el curso 2015-2016 a 1.180.137 en el curso 2024-2025).

El estudiantado matriculado en centros de FP público se ha incrementado en un 33,2%, al pasar de 584.637 alumnos a 778.924, mientras que en los centros concertados el incremento ha sido del 9,7%: de 124.096 a 136.075 alumnos matriculados en la concertada.

En cuanto al aumento de alumnos matriculado en centros de FP privada no concertada, destaca el País Vasco, con un incremento del 3.039% al pasar de 508 alumnos matriculados en centros privados en el curso 2015-2016 a 15.947 en 2024-2025, seguido de Navarra, con un incremento del 734,7% (de 101 alumnos matriculados a 843) y Aragón, con un 695,6% (de 703 a 5.593).

Tras ellos, aparece Cataluña, con un incremento de 494,6% de alumnos matriculados en la FP privada (de 13.948 en 2015-2016 a 82.931 en 2024-2025), seguido de la Comunidad de Madrid, con un 480,6% más (de 12.656 a 73.487).

En este contexto, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes de final de año el real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

Con este nuevo decreto, la ministra Milagros Tolón ha destacado que refuerzan "la calidad" de la FP virtual y semipresencial "con la presencialidad que ahora no existe".

De este modo, ha detallado que en la formación virtual se exigirán entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas; y en la formación semipresencial entre un 40% y un 60% de presencialidad lectiva.

En cuanto a la ratio exigida para la Formación Profesional online, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor; en el curso 2029/2030 un máximo de 65 alumnos por profesor; y un máximo de 50 alumnos por profesor en el curso 2030/2031, que es el objetivo final, y de 25 alumnos en las actividades presenciales.

Las actividades lectivas presenciales en la modalidad virtual se dedicarán, al menos, a la realización de pruebas presenciales que garanticen el logro de los resultados de aprendizaje; y al desarrollo de actividades lectivas presenciales necesarias para la adquisición, desarrollo y comprobación de determinados resultados de aprendizaje de la oferta, de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas en el currículo o programa formativo correspondiente.

A efectos del cómputo de la actividad lectiva, el proyecto de real decreto, consultado por Europa Press, excluye el periodo de formación en empresa u otro organismo equiparado.

Los centros de Formación Profesional que estén ya integrados en el sistema educativo a la entrada en vigor del real decreto dispondrán de cuatro años para adecuarse a las condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en la nueva norma.

Asimismo, los centros de Formación Profesional deberán acreditar desde el principio que disponen de acuerdos con empresas u organismos públicos en las que su alumnado pueda realizar las prácticas.