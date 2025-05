El número 2 de Morant defiende endurecer la creación de universidades sin pasar por el Congreso: "Según manda la ley"

Asegura que el real decreto no va contra universidades privadas: "Me han llamado rectores de privadas y me han dicho 'gracias por esto'"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidad, Juan Cruz Cigudosa, ha defendido que los nuevos criterios para la creación de universidades se tramitarán "como debe tramitarse, según manda la ley", es decir, como un real decreto y no como un real decreto ley, por lo que no será necesario su aprobación en el Congreso de los Diputados.

"El real decreto está hecho respetuosamente, es un reglamento por ley. La LOSU determina qué tipo de fórmula legal tiene que tener este tipo de normativa y se tramita como debe tramitarse según manda la ley y, desde luego, no invade competencias", ha señalado este jueves Cigudosa en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, al ser preguntado por EH Bildu sobre por qué no transforma el real decreto en real decreto ley para que se tramite en sede parlamentaria.

El Ministerio, según ha asegurado Cigudosa, ha sido "bastante cuidadosos" en la elaboración de este real decreto que "no va contra nadie".

Para el número 2 de Diana Morant, la introducción de un informe vinculante independiente de una agencia "independiente de la política" va a dar "más autonomía a la propia universidad, va a servir de respaldo a la calidad de la propia universidad". "Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que eso va a llegar a buen puerto", ha zanjado.

"Lo tengo meridianamente claro, que esta reforma solamente mira, vela y protege la calidad de la universidad española, tanto para públicas como para privadas", ha manifestado Cigudosa, al tiempo que ha asegurado que ha recibido llamadas de rectores de universidades privadas para darle las gracias por este real decreto.

El secretario de Estado ha insistido en que es un real decreto "de desarrollo de la LOSU que no modifica la LOSU". "Es un real decreto de desarrollo normativo de la LOSU, que está contemplado en la propia LOSU. Nuestros jurídicos del departamento nos han dicho exactamente cómo hay que hacer las cosas", ha afirmado.

"No estamos luchando contra las universidades privadas. Nadie está luchando contra las universidades privadas. De hecho, la CRUE avala completamente el documento y nos hemos reunido con las asociaciones representativas de estudiantes y están completamente bien alineados porque ellos también están preocupados de la aparición de proyectos de universidad que no son tal, son otra cosa. Y, por lo tanto, creo que lo estamos haciendo de forma adecuada", ha recalcado Cigudosa.

UN DECRETO QUE AFECTARÁ A LAS 10 UNIVERSIDADES EN TRÁMITE

En su intervención, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro Navarro López ha avisado de que si a las diez peticiones de creación de universidades "que hay encima de la mesa" se les aplica el nuevo real decreto "será con retroactividad". "Y la Abogacía del Estado les dijo hace años que no podían hacerlo", ha aseverado el popular.

Por su parte, la diputada del PSOE Marta Gracia ha destacado que si hay un tema prioritario para la LOSU y para las universidades públicas españolas "ese es sin duda el de la financiación".

"El sistema universitario en España ha atravesado una época de recortes y de restricciones de los gobiernos del Partido Popular, que se vieron en la reducción de becas, en la subida de las tasas y en la asfixia financiera de las universidades públicas. Y frente a ello, este Gobierno ha incrementado las becas, ha reducido los precios y las tasas de matrícula, porque para que la universidad cumpla su función de escalera social y de motor de desarrollo tiene que ser accesible para todos", ha comentado la diputada socialista.

En su intervención, la diputada de Sumar Teslem Andala ha hecho hincapié en la preocupación de su partido por "la proliferación de las universidades privadas siguiendo muchas veces muchos criterios, ni siquiera de calidad". "Lo estamos viendo en muchas comunidades y especialmente en la Comunidad de Madrid", ha criticado.