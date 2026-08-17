El número de mujeres graduadas en la UE superó al de hombres al rozar los 2,6 millones en 2024

Archivo - Alumnos comienzan la PAU 2026 en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, a 2 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - DIMA - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres graduadas en educación superior en la Unión Europea (UE) alcanzaron los 2,6 millones en 2024, superando a sus homólogos masculinos, que registraron 1,9 millones sobre un total de 4,5 millones de titulados universitarios.

Así se refleja en el informe 'Cifras clave sobre Europa' de 2026 que ha publicado Eurostat, que constata que esta mayor presencia de mujeres se extendió a la mayoría de las áreas de estudio.

Aunque este patrón fue especialmente notorio en el ámbito de la educación --donde la proporción de mujeres graduadas quadruplicó a la de los hombres--, en carreras vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no sigue esta tendendia.

Por el contrario, en esos casos, el número de titulados masculinos superó en 3,7 veces al de las mujeres.

Sí se registró una presencia similar de ambos sexos en las titulaciones pertenecientes a los campos de agricultura, silvicultura, pesca, veterinaria y en el área de los servicios.