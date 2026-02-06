ONU critica que España excluya de las becas a niños con necesidades especiales: "Pone en riesgo la educación inclusiva"

Archivo - Pasillo vacío de un colegio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha criticado que España excluya de las becas y ayudas al estudio a parte del alumnado con necesidades educativas especiales, ya que estas dependen de alcanzar un determinado grado de discapacidad reconocido administrativamente lo que, según la ONU, "pone en riesgo el derecho a la educación inclusiva".

El organismo internacional ha publicado sus Observaciones Finales dirigidas a España con recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los derechos de la infancia, en las que identifica tanto los avances logrados, como los retos pendientes para asegurar la garantía efectiva de los derechos de los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad.

El Comité recomienda expresamente a España garantizar que todos los niños y niñas con necesidades educativas especiales puedan acceder a los apoyos y ayudas al estudio con independencia de su clasificación administrativa de discapacidad, una demanda que había sido trasladada durante el proceso de evaluación por las organizaciones de la sociedad civil.

FIAPAS, entidad que ha participado activamente en este proceso, subraya que esta recomendación respalda una de sus reivindicaciones clave: las becas y ayuda al estudio deben concederse en función de las necesidades educativas del alumnado, no de un porcentaje administrativo de discapacidad ya que estas necesidades educativas especiales existen con independencia de contar, o no, con un grado de discapacidad reconocido.

Las Observaciones Finales reconocen los avances normativos en materia de discapacidad, en especial reforma del artículo 49 de la Constitución, pero subrayan la necesidad de reforzar la detección precoz, garantizando el acceso temprano a la evaluación y a los apoyos necesarios.

En el caso de los niños y niñas con discapacidad auditiva, la intervención logopédica temprana resulta clave para asegurar el acceso a la lengua oral en el momento evolutivo que les corresponde.

Asimismo, el Comité insiste en avanzar hacia una educación inclusiva con recursos suficientes, apoyos individualizados en el aula, profesorado debidamente formado, infraestructuras accesibles y materiales adaptados, así como en facilitar la participación del alumnado con discapacidad en actividades extraescolares.

Entre otras cuestiones, Naciones Unidas destaca también la importancia de mejorar los entornos escolares, incluida la reducción del ruido, un factor que puede dificultar gravemente el aprendizaje, especialmente del alumnado con discapacidad auditiva.

Desde FIAPAS recuerdan que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño constituyen compromisos internacionales que España debe cumplir.

Por ello, confía en que la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio incorpore los cambios necesarios para garantizar el acceso del alumnado con necesidades educativas especiales en función de sus necesidades reales, y no de un determinado grado de discapacidad reconocido administrativamente.