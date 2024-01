Padres de alumnos creen que sería "ideal" una EBAU común en toda España pero ven "prácticamente imposible" implantarla

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) consideran que sería "ideal" que la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) tuviera unos contenidos "mucho más comunes" para toda España.

"Sería el ideal que hubiese unos contenidos mínimos mucho más comunes para todo el territorio y que hubiese igualdad de cara al acceso a la universidad, realmente sería lo deseable", ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este miércoles una EBAU común en las 11 comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

No obstante, ha lamentado que, hoy por hoy y tal y como están planteadas las leyes, es "muy difícil" poder implantar una prueba única. "Me temo que lo tienen muy difícil, prácticamente imposible, poderlo llevar a cabo", apostillado.

En este punto, la presidenta de COFAPA ha explicado que una EBAU única es fruto de unos Bachilleratos unificados, por lo que, si en este momento cada comunidad autónoma tiene su propio desarrollo curricular en el Bachillerato, es, en sus palabras, "muy difícil" poder hacer una prueba única. Además, ha matizado que la EBAU está regulado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la misma línea, el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, ha defendido que es una "medida acertada" que se trabaje por tener una EBAU única, aunque ha advertido de que no ven bien que se lance sólo en once comunidades autónomas.

"La medida es buena pero no vemos claro que se ponga en práctica. Pedimos que sea una EBAU única para todo el territorio. Sí a la medida pero no a cómo hacerla, queremos que se haga en 17 comunidades y no en 11", ha zanjado.

UNA EBAU COMÚN EN TODA ESPAÑA Y NO SÓLO EN 11 CCAA

Implantar una EBAU común en 11 comunidades autónomas y no en las 17 crearía, a su juicio, "diferencias y discriminaciones" de unos territorios contra otros. "Por lo tanto, la medida en sí es buena, pero lo que no vemos claro es que sólo se pongan en práctica en comunidades de un sólo signo, sean del signo que sea, pero solo de un signo", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

"Lo que pedimos es una EBAU única para todo el territorio que pueda ser genérica y lo más igualitaria posible para todos, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades para todos en todo el territorio", ha insistido Caballero, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "llegar a un marco de entendimiento y tender puentes entre todos" para poder formalizar un verdadero pacto social y político por la educación.

Asimismo, el presidente de CONCAPA ha criticado que estas medidas, tanto por un partido como por otro, "siempre se lancen a la sociedad sin contar de verdad con toda la comunidad educativa". "Echamos de menos que, siendo una medida buena, no se cuente con la comunidad educativa o que ni siquiera se haya preguntado a los representantes de las familias en ningún territorio de todo de todo el Estado", ha indicado.

Para el presidente de CONCAPA, la EBAU, en muchos casos, es una prueba "decisiva" para la vida de los alumnos. Por ello, ha pedido que se cuente con la comunidad educativa a la hora de tomar este tipo de decisiones "y no dejarla al margen".

"Animo a la generosidad de los políticos para que cuenten de verdad con la comunidad educativa porque seguramente nos irían mejor las cosas y no tendríamos que estar después saltando a salto de mata para tapar todas las imperfecciones que se hacen por no contar con la comunidad educativa", ha concluido Caballero.