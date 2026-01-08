Padres y madres de alumnos piden a Milagros Tolón que impulse una ley que garantice la voz de las familias en colegios

La ministra Milagros Tolón se reúne con representantes de CEAPA y CONCAPA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mantenido este jueves sendos encuentros con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) en una primera toma de contacto con ellos desde que asumiera la cartera de Educación el pasado 22 de diciembre.

Desde CEAPA han trasladado a la nueva ministra una serie de reivindicaciones para "mejorar la educación pública y el bienestar del alumnado", entre las que destace el impulso de una ley de participación que garantice la presencia y la voz de las familias en los centros", según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

La confederación ha reclamado también a la sustituta de Pilar Alegría una "defensa firme de la escuela pública Prioridad política y presupuestaria para la red pública", así como una planificación educativa basada en el interés general, "con equidad territorial y transparencia" o evitar que "la concertada crezca a costa de debilitar la escuela pública".

También ha pedido una actualización urgente de la normativa de las AMPA, vigente desde 1986, además del refuerzo del papel de los Consejos Escolares "como órganos reales de decisión".

CEAPA ha exigido a Tolón que defina las funciones y la asignación horaria del Coordinador de Bienestar; recursos estables en los centros para salud mental, orientación y educación emocional; y asegurar que la LOPIVI se desarrolle "desde un enfoque educativo, preventivo y de acompañamiento", con la ampliación del artículo 57, incluyendo delitos de acoso, violencia de género y delitos de odio, así como medidas "eficaces y coordinadas" frente al acoso escolar.

Por último, han propuesto una mejora de la calidad del servicio del comedor escolar y que se avance hacia su gratuidad o que se reconozca el comedor como "espacio educativo y de igualdad". CEAPA también ha exigido un Plan estatal de climatización y adecuación de los centros educativos.

La ministra ha podido conversar con la presidenta de CEAPA, María Sánchez, y con el vicepresidente, Rubén Pacheco. Por parte de CONCAPA, han acudido al encuentro la presidenta, Ángela Melero, el vicepresidente tercero, José Luis Castellano, y el secretario técnico, Pedro J. Caballero.

Por su parte, Milagros Tolón ha transmitido a las dos organizaciones su voluntad de "diálogo permanente y consenso" para avanzar en la mejora del sistema educativo.