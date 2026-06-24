Patronal 0-3 años avisa de que las ratios que propone el Gobierno "ponen en riesgo la continuidad de centros y empleos"

Archivo - Dos niños con una bandeja de pintura en un colegio. - CRISTINA DIAZ - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha alertado de que la reducción de ratios propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el primer ciclo de Infantil "podría tener efectos devastadores sobre el sistema educativo, poniendo en riesgo la continuidad de los centros, el empleo y la escolarización de cientos de miles de niños".

ACADE manifiesta su profunda preocupación ante la posible reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) impulsada por el Ministerio y lamenta que esta propuesta se haya "elaborado sin diálogo ni consulta previa, ignorando a los titulares de los centros que sostienen una parte esencial de la oferta educativa en esta etapa".

Para la asociación, esta forma de proceder supondría "una grave falta de interlocución institucional" y evidenciaría "una preocupante desconexión con la realidad económica y operativa del sector".

"Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública. Se produciría, en la práctica, la desaparición de la red privada como elemento esencial de cobertura y acceso", avisa.

ACADE subraya que una reducción de ratios de esta magnitud, en el contexto actual, "resultaría incompatible con la sostenibilidad económica de los centros".

Asimismo, afirma que las consecuencias en el ámbito laboral "serían igualmente críticas": "Se perderían más de 60.000 puestos de trabajo; se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes; y se desmantelaría un tejido empresarial clave en la atención educativa temprana".

Ante esta situación, ACADE considera imprescindible que el Ministerio proporcione información "oficial clara, completa y transparente" sobre cualquier propuesta en estudio; la apertura inmediata de un proceso "real" de diálogo con el sector; y que cualquier reforma "se diseñe desde criterios de viabilidad económica, sostenibilidad y corresponsabilidad público-privada".

La asociación concluye que "la eventual desaparición o reducción drástica de la red privada tendría un impacto directo sobre el sistema público".

Así, advierte de que "el sistema público no dispondría de capacidad real para absorber la demanda existente; podría producirse una pérdida masiva de plazas, afectando hasta al 50% del alumnado del conjunto del sistema; y las infraestructuras y recursos actuales resultarían claramente insuficientes para cubrir la demanda generada"-

"Podría producirse un colapso sin precedentes en la atención educativa de 0 a 3 años, comprometiendo gravemente el acceso de miles de familias", asevera la patronal de centros privados.