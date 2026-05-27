PNV avanza que rechazará el Estatuto del Becario y Tolón defiende la ley: "Ha tenido en cuenta el componente formativo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vasco ha avanzado que rechazará el el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario, mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido la norma y ha asegurado que se ha "tenido en cuenta el componente formativo".

"Nace para reforzar el carácter formativo sobre todo de las prácticas formativas de nuestros alumno, asegurar su calidad y reforzar los mecanismos de tutorización y seguimiento", ha señalado Tolón.

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al ser preguntada por el senador vasco Joseba Andoni Agirretxea sobre si el Ejecutivo ha tenido en cuenta el componente educativo en el Estatuto del Becario.

La responsable de Educación ha insistido en que la ley, aprobada ya por el Consejo de Ministros y que deberá tramitarse en el Parlamento, "sí ha tenido en cuenta el componente formativo" y ha recalcado que, con ella, "no se trata a los estudiantes como empleados".

De este modo, ha subrayado que el Estatuto del Becario "nace para reforzar el carácter formativo de las prácticas y para ofrecer seguridad jurídica a todos los implicados".

Tolón ha recordado que las prácticas en empresas "forman parte del proceso educativo y deben desarrollarse con seguridad, con acompañamiento y con los objetivos formativos establecidos".

"La ley futura refuerza esos mecanismos tan importantes para la formación de la tutorización y también el seguimiento en coherencia con el modelo que ya recoge la ley de Formación Profesional y amplía los derechos del alumnado durante ese periodo práctico", ha puntualizado.

Sin embargo, el diputado del PNV ha criticado que se trata de una ley "invasora" que trata a los estudiantes en formación "como empleados".

"No hace falta restringir y encorsetar las prácticas que hacen, que no satisface a estudiantes ni centros, desincentiva a los empresarios para acoger a estudiantes en prácticas que son obligatorias y entra a regular modelos que ya funcionan", ha advertido.

El diputado vasco ha agregado que esta ley "solo le gusta a la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz) y a dos sindicatos (UGT y CC.OO.) y ninguno de ellos ha tenido una visión ni formativo ni estudiantil del tema".