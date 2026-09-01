Podemos exige un plan de material escolar gratuito ante el coste de la 'vuelta al cole'

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado que llevará al Congreos de los Diputados una proposisión no de ley para exigir al Gobierno un plan de material escolar gratuito ante el coste de la 'vuelta al cole'.

"Nosotras vamos a traer a este Congreso una iniciativa para que el Gobierno ponga en marcha un plan de material escolar respetuoso y gratuito", ha asegurado este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La formación 'morada' ve "imprescindible" impulsar que las escuelas públicas de España realicen un "cambio de modelo" hacia materiales escolares "que sean manipulables, que sean más respetuosos, que permitan pedagogías alternativas".

Igualmente, ha recalcado la importancia de que el material sea público, es decir, que se financie con dinero público, y que se pueda reutilizar. También ha abogado por fomentar los sistemas de intercambio de libros.

"El Gobierno también debería estarse preocupando de los problemas que tienen muchísimas personas en nuestro país, muchísimas familias, como es la vuelta al cole, como es la conciliación en estas últimas semanas de agosto, primeras semanas de septiembre, que muchas familias vuelven a hacer malabares para cuidar de los niños y las niñas hasta que empiece el cole", ha subrayado.

Es esta misma línea, Belarra ha añadido que el plan estará acompañado "como no puede ser de otra manera" del aumento de personal. "Ya saben que lo hemos pedido en nuemerosas ocasiones en este Congreso", ha apuntado.