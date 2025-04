Podemos plantea una moratoria de universidades privadas y Vox, controles para evitar "presidentes con tesis plagiadas"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado en el Congreso una moratoria de universidades privadas hasta que no se refuercen las públicas, mientras Sumar ha apostado "siempre por una oferta pública". Vox, por su parte, pide más controles a la universidad pero para evitar que "presidentes del Gobierno puedan serlo con una tesis doctoral plagiada".

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha instado al Gobierno a "actuar y gobernar" al ser cuestionado por la afirmación del presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez sobre que la universidad no puede ser una "fábrica de títulos".

En este sentido, ha dicho que no se trata de una realidad nueva y ha añadido que desde 1988 no se ha creado ninguna universidad pública en España. Mientras, desde esa fecha ha agregado que se han creado 26 universidades privadas. "Y como sabemos muchas de estas universidades privadas pues no tienen una calidad contrastada ni se dedican a la investigación y funcionan más como una suerte de máquina expendedora de títulos para quien lo pueda pagar y además sólo pueden funcionar expoliando el conocimiento, la investigación que sí genera la universidad pública", ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso.

En esta línea, ha avanzado que Podemos tiene previsto presentar una proposición sobre universidades. "Estamos viendo si va a ser proposición o de ley o proposición de ley", ha asegurado para añadir que se encuentran estudiando la fórmula adecuada.

"Como decimos denunciar esta realidad está bien pero hay que plantear medidas efectivas para evitarlo pues sería mucho mejor. Como estamos viendo, las medidas tibias y superficiales no resuelven problemas que son estructurales y las apariencias de hacer algo no paran los pies a una derecha desacomplejada que va a por la universidad pública y que quiere privatizarlo absolutamente todo", ha afirmado.

Asimismo, Sánchez ha reconocido que hay un "problema" con las universidades privadas online, que "no reúnen calidad, no reúnen requisitos de investigación". "Nosotros vamos a plantear su desmantelamiento progresivo en cuatro años", ha anunciado.

En segundo lugar, ha detallado que los 'morados' plantean una moratoria para la creación de universidades privadas hasta que la universidad pública no se refuerce, no esté correctamente financiada y pueda absorber toda la demanda de estudiantes universitarios que quieren ir a la pública y que no encuentran plazas.

Además, ha explicado que quieren aumentar los requisitos de calidad y de investigación a las universidades privadas. "Actualmente solo están obligadas a destinar un 5% de los recursos de investigación. Nosotros vamos a plantear que se modifique la ley de universidades para que sea un 30%. La universidad pública o la universidad, como concepto, no puede ser solo una empresa para vender títulos a 20.000 euros al año, sino que también tiene que transferir conocimiento a la sociedad y hacer investigación, cosa que ahora mismo no están haciendo estas universidades privadas", ha afirmado.

Finalmente, ha recalcado que hay que iniciar un camino para desprivatizar la universidad y reforzar el carácter público, así como a la gratuidad de los estudios universitarios.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha instado "reforzar los controles para evitar que presidentes del Gobierno puedan serlo con una tesis doctoral plagiada obtenida en una universidad privada y que la mujer del Presidente del Gobierno tenga una cátedra sin tener la habilitación para ello".

"Aquí tenemos que escuchar una barbaridad detrás de otra para tapar la barbaridad anterior", ha asegurado.

Mientras, el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, ha pedido apostar por la universidad pública. "Igual que pasa con la sanidad pública, si la privatizamos por un sector acabamos perdiendo derechos todos los ciudadanos. Entonces, tanto con la educación como con la sanidad, siempre oferta pública", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.