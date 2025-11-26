PP afea a Alegría que "anteponga" el cargo de portavoz al de Educación y la ministra les reprocha su "catastrofismo"

1030859.1.260.149.20251126112514 Pilar Alegría en la sesión de control al Gobierno. - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputado del PP, Oscar Clavell, ha afeado a Pilar Alegría que "anteponga" el cargo de portavoz del Gobierno al de Ministra de Educación, ante lo que la dirigente socialista le ha reprochado su discurso "catastrofista".

"Reconozca abiertamente que ha antepuesto su función como portavoz de un gobierno en descomposición que huele a putrefacto a su cargo como Ministra", le ha pedido Clavell a la titular de Educación en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que le ha reprobado sus "dos preocupaciones: ocultar los casos de corrupción y prostitución y utilizar el Ministerio como trampolín para su campaña en Aragón".

El diputado popular ha preguntado a Alegría por qué "se niega a elaborar un plan nacional para combatir el acoso escolar, por qué se burla de los docentes y de los sindicatos con cortinas de humo y dónde está la reforma docente anunciada hace cuatro años". También la ha interpelado por "los planes que se ha inventado" en relación al plan de uso de dispositivos electrónicos y al de reducción de horas lectivas y ratios".

"Pretende usted ser la ministra de Educación de 49 millones de españoles cuando no es capaz de hacerlo ni de los 170.000 habitantes de Ceuta y Melilla donde tiene plenas competencias", ha amonestado Clavell a la portavoz del Gobierno al final de su intervención.

Ante estas críticas, Alegría ha respondido reprochando al PP su "discurso catastrofista". "Son ustedes más antiguos que la Tana, porque se pasan los años, incluso cambian los siglos y ustedes para hablar de educación siempre echan mano de ese discurso", ha replicado Alegría, que ha confrontado su gestión al frente del Ministerio con la de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP.

"Saben lo que hacen ustedes en educación donde gobiernan, recortar en lo público y alfombra roja para lo privado", le ha espetado la ministra después de recordar a los populares la inversión de "2.500 millones de euros, el millón de jóvenes que se benefician de becas y las 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional".

"En estos momentos, España tiene el abandono escolar temprano del 13%, la cifra más baja de toda la serie histórica", ha argumentado la portavoz del Ejecutivo que ha pasado a citar datos de comunidades gestionadas por el PP como "Andalucía, donde se han devuelto 112 millones de educación infantil, o en Galicia 22 millones, así como en Aragón donde hay 2.000 plazas sin cubrir en Bachillerato para concertar plazas en esta etapa educativa".