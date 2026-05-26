PP critica el "abandono" del Gobierno a la concertada en Ceuta y Melilla y Tolón afirma tratar a docentes con "igualdad"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado el "abandono" del Gobierno a los profesores de la concertada en Ceuta y Melilla, mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado tratar "con gran igualdad" a todos los profesores.

"Le puedo decir que este Gobierno trata, por supuesto, con gran consideración y con gran igualdad y, sobre todo, con mucha atención a todos los profesores de la concertada de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", ha afirmado este martes Tolón, al ser preguntada en el Pleno del Senado por la senadora popular Cristina Díaz Moreno por las medidas previstas para garantizar que los docentes de la concertada en Ceuta y Melilla reciban las mismas condiciones retributivas y el mismo trato institucional que el resto de los docentes en España.

La responsable de Educación ha reprochado al PP no ser "los más apropiados para hablar de profesorado en este país": "Tienen a muchas comunidades abandonadas, a pie de guerra".

"¿Sabe cómo está hoy el profesorado en Madrid, en Andalucía o en Valencia donde gobiernan ustedes? En Valencia hay la primera huelga indefinida desde el año 1988, más de 75.000 docentes en la calle reclamando lo más básico, que son menos alumnos y mejor presupuesto", ha puntualizado.

Por su parte, la senadora Díaz Moreno ha preguntado a la ministra si van a tener que "llamar al señor Zapatero para que haga de intermediario y puedan cobrar los docentes" de la concertada en Ceuta y Melilla.

"Nos ha quedado claro que para su Gobierno socialcomunista la concertada de Ceuta y Melilla no es una prioridad y que para ustedes lo que puede ser una incidencia, para nosotros lo que significa es abandono", ha zanjado la popular.