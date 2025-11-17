El PP defiende en el Senado "recuperar el mérito y el esfuerzo de los alumnos y reforzar el prestigio de los profesores"

Archivo - La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García (c), - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha celebrado este lunes en el Senado la jornada 'La universidad vista por sus estudiantes restos y propuestas', en la que ha defendido "recuperar el mérito, el esfuerzo y la capacidad de los alumnos y reforzar también el prestigio de los profesores".

"Ese es el camino de la excelencia que queremos impulsar en las universidades. No partimos de cero, pese que el sanchismo trata de infectar todos los aspectos de la vida de España, nuestras universidades gozan de prestigio, un prestigio que debemos cuidar, impulsar y mejorar", ha señalado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

En materia educativa, García ha explicado que el PP tiene varios objetivos, entre los que ha destacado reforzar la excelencia en la universidad, mejorar la inserción laboral de los jóvenes y garantizar la neutralidad, la convivencia y la libre expresión: "En definitiva, lo que es la libertad en la universidad".

En la misma línea, ha señalado que quieren un sistema educativo "que forme a ciudadanos libres y responsables" y ha puntualizado que el pasado de España "es la mejor forma para construir un mejor futuro de libertad".

"Queremos una universidad que corrija las desigualdad, que fomente la excelencia y que atraiga talento, talento internacional también. Por tanto, nosotros pretendemos que la universidad también sea un foro de debate abierto, donde los estudiantes puedan reafirmarse como ciudadanos responsables y no como subvencionados de doctrinas extremistas", ha apuntado García.

La portavoz del PP en el Senado, que ha agradecido a los estudiantes presentes en el acto su "activismo en favor de la democracia española y en favor de una universidad mucho mejor", ha asegurado que una educación superior en continua mejora "es garantía de una España mejor".

Para el PP, la educación es, según ha dicho García, "la base para el desarrollo integral de la persona, el mejor ascensor social y el principal motor de progreso" para España.

La popular ha incidido en que el sistema educativo "es prioritario para que España vuelva a ser un país más próspero y sobre todo más equitativo". "Y por eso nuestro objetivo es impulsar un modelo universitario que garantice también una mejor formación, nuestro objetivo es que la universidad, pero también la Formación Profesional, os permita desarrollar vuestra vida adulta con responsabilidad, con criterio propio, pero sobre todo en libertad", ha aseverado.