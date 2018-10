PP propone un mínimo de 5.000 millones para la Educación no universitaria hasta 2025, "insuficiente" para la oposición

Actualizado 27/02/2018 15:47:02 CET

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo Popular en el Congreso ha puesto sobre la mesa de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación un suelo de financiación de 5.000 millones de euros hasta 2025 --unos 700 millones al año-- para el sistema educativo no universitario, que se sumaría al coste de cada una de las medidas con correspondiente memoria económica que se acuerden en este marco de negociación.

"Esta cantidad supera a toda la serie histórica de los últimos años", ha afirmado la portavoz 'popular' de Educación en esta Cámara, Sandra Moneo, que ha puntualizado que estos 5.000 millones "no es la financiación del pacto, sino un punto de partida". El PSOE y Unidos Podemos-En Comù-En Marea consideran que esta cantidad es "claramente insuficiente".

Asimismo, ha puesto como condición, que las comunidades autónomas se tienen que comprometer a que, como mínimo, un tercio de la financiación autonómica que recibe del Estado sea de carácter finalista para educación, pues son ellas las que financian el 95% del sistema --el 5% restante proviene del Estado--.

Según Moneo, el PP era partidario de cuantificar cada una de las medidas que se acordaran en esta Subcomisión para hacer una cuantificación global de lo que necesita el sistema educativo, pero ha señalado que con este suelo de 5.000 euros se "facilita el acuerdo" con otras fuerzas políticas que exigían una cantidad para empezar a hablar.

Esta propuesta es "claramente insuficiente" para el PSOE, cuya portavoz de Educación , Luz Martínez Seijo, ha advertido de que con esta cifra se recuperaría el nivel de inversión precrisis de 2008 en 2028. "Es surrealista", ha alertado la diputada socialista que pide alcanzar el 5% del PIB para financiar el sistema educativo, con una inyección de 1.500 millones de euros al año.

Martínez Seijo ha dicho, no obstante, que su grupo va a insistir en pedir una financiación para, al menos, "recuperar lo que se ha perdido", y ha advertido de que el PP plantea como suelo la mitad que los socialistas. "Tiempo al tiempo, pero si no hay acuerdo de financiación, no habrá pacto educativo", ha aseverado.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Educación de la formación morada, Javier Sánchez, que ha dicho que no sabe si la propuesta de los 'populares' se trata de "una broma" y de una cantidad "claramente insuficiente" para la educación no universitaria.

"Después de un acumulado de recortes de 9.000 millones, el PP viene con una cifra de 5.000 para 2025", ha dicho este diputado que considera que el pacto educativo "se hace más difícil". "Tendremos que pensar qué hacemos aquí (en la Subcomisión) y si esto está sirviendo para algo o para que el Gobierno gane tiempo y oxígeno para seguir aplicando la LOMCE", ha añadido Sánchez.

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Martín ha dicho que, antes de valorar la propuesta de los 'populares', su grupo la va a analizar porque a su juicio, negociar una cifra global sin antes acordar las medidas que se van a poner en marcha, "es trabajar con humo". Martín ha dicho también habría que hablar de techo de gasto para saber "hasta qué punto los grupos están dispuestos a negociar para financiar lo imprescindible".