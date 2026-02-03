El PP tilda de "errática" la política educativa del Gobierno y Tolón afirma que el sector quiere que sigan "avanzando"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado la política educativa del Gobierno de "errática, sectaria, ideológica y perjudicial", mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la comunidad educativa le ha trasladado que sigan "avanzando" en su modelo "educativo, equitativo, inclusivo y de calidad".

"En estos 43 días como ministra he tenido la oportunidad de reunirme con representantes de la comunidad educativa y lo que me han trasladado es que sigamos avanzando en nuestro modelo educativo, equitativo, inclusivo y de calidad", ha afirmado este martes Tolón en el Pleno del Senado, al ser preguntada por la senadora del Partido Popular Romero Sánchez sobre si va a continuar con la misma política educativa de sus predecesoras.

Tolón ha defendido que la educación "es la herramienta más potente de transformación social y económica" y ha destacado que su Gobierno ha invertido "más y mejor" que el Partido Popular.

En concreto, ha recalcado que el Ejecutivo "ha invertido más del doble" de lo que destinó el Partido Popular en el año 2018, "pasando de los 3.291 millones de euros a los 6.730 millones".

"En esta materia no pueden dar lecciones porque protagonizaron el mayor ataque a los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Me estoy refiriendo al recorte del 30% del presupuesto público destinado a la educación. Menos lecciones y más memoria", ha reprochado la ministra.

Por su parte, la senadora popular ha señalado que Tolón llega "al peor Gobierno": "Un Gobierno agotado, un Gobierno sin rumbo, cuyo único proyecto es resistir a cualquier precio de sus socios, cercado por la corrupción, con un presidente solo preocupado por su supervivencia en la Moncloa".

"Asume un ministerio abandonado en estos últimos años, donde urge un cambio, y donde por eso hoy le pregunto si va a rectificar el desastre educativo que tenemos o piensa continuar con la misma política fracasada", ha puntualizado Romero Sánchez.

La senadora del PP ha advertido de que Tolón llega al Gobierno siendo "sanchista de pata negra". "Como todos saben, usted no llega por un proyecto, usted llega como parte de una operación interna para que Sánchez se blinde en el Gobierno frente a las voces discrepantes internas. Esa es la realidad", ha afirmado.

"Los españoles necesitan más ministros, no para resistir, sino para que gobiernen. Se necesita un Gobierno que gobierne, una ministra que defienda a los alumnos, que apoye a los docentes, y no una ministra de Educación para que Sánchez resista", ha aseverado.