Protestas de alumnos, cierre de Facultades y piquetes, marcan la jornada de huelga en las universidades españolas

Piquetes en la Ciudad Universitaria - Fernando Sánchez / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para protestar por la situación de la vivienda, ha afectado también a las universidades españolas y a sus estudiantes, con manifestaciones de alumnos, cierre de facultades o piquetes en distintos puntos del país.

La jornada ha arrancado en la Ciudad Universitaria de Madrid marcada por la menor afluencia de estudiantes, la lluvia y el ruido de los piquetes, en un ambiente de tensión con la Policía Nacional desde primera hora de la mañana cuando un grupo de personas han intentado cortar la calle del Profesor Aranguren.

Casi a las 8.30 horas, un grupo de unos 50 piquetes se ha concentrado en la salida de Metro de Ciudad Universitaria para marchar por las facultades con motivo de la huelga general mientras gritaban 'No hay nada peor que ser un esquirol', 'No toleramos ni un desahucio más', 'Luchar, luchar hasta vencer' o 'De Norte a Sur de Este a Oeste la lucha sigue cueste lo que cueste'.

Ha sido en ese momento cuando el grupo se ha separado. Mientras varias personas ataviadas con chalecos de CC.OO han entrado con pitos en algunas facultades al grito de 'Que no, que no, que no queremos pagar tu deuda en Sanidad y Educación', otro grupo ha llegado hasta la calle del Profesor Aranguren donde han bajado a la calzada para cortar la calle, punto en el que agentes de Policía Nacional les han cortado el paso al tiempo que gritaban: 'Fuera policía de la universidad'.

Después, han recorrido diferentes facultades como la de Filosofía o la de Geografía e Historia donde han encendido bengalas rojas y han desplazado contenedores hasta la puerta para impedir el paso de gente.

Una de las integrantes de la marcha, ha reivindicado, en declaraciones a los medios, que la huelga es "un instrumento de la clase trabajadora para parar la producción". Además, ha animado a los alumnos a unirse a la huelga porque, según ha señalado, los estudiantes están afectados por "la crisis de la vivienda".

Sin embargo, otros alumnos no han secundado la huelga y han asistido a clases porque, según han contado a Europa Press, "tienen exámenes" y en el caso de universidades como la Politécnica "no han convocado paro académico".

Tras estos piquetes, los estudiantes han marchado bajo el lema 'Sin vivienda, no hay educación' desde el Metro Ciudad Universitaria hacia el centro de Madrid.

ENCIERROS, PIQUETES Y MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES VALENCIANOS

En la Comunidad Valenciana, estudiantes, organizados a través de diversas entidades y comités, se han sumado este 11N a la huelga general con encierros, presencia en piquetes informativos y marchas en las calles de las principales ciudades.

Bajo el lema 'Ni rentistas ni recortes', el Sindicato de Estudiantes de Valencia ha animado a los jóvenes a llevar la huelga "con la mayor fuerza a todos los centros de estudio, universidades, barrios y territorios".

Esta misma noche, un grupo de jóvenes se ha encerrado en la Facultat d'Història de València a iniciativa de la Organització Juvenil Socialista de València (OJS).

En sus redes sociales, han explicado que, de esta manera, se han organizado para participar en la huelga desde primera hora. Un paro, han subrayado, que se dirige "contra el rentismo y el capital".

INCIDENCIA DE LA HUELGA EN EL SECTOR EDUCATIVO GALLEGO

En Galicia, la jornada de huelga general ha registrado desde primera hora una notable incidencia en el ámbito educativo. La presencia de piquetes informativos ha provocado el cierre de las facultades de Filología, Historia, Políticas, Matemáticas, Biología y Óptica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

En la Facultad de Matemáticas, alrededor de 60 personas se han concentrado desde las 6.00 horas en el marco de un "encierro pacífico". Sin embargo, según ha denunciado una de las estudiantes presentes en declaraciones a Europa Press, un trabajador del centro "increpó" a los manifestantes y se enfrentó a ellos al grito de "fascistas" en un intento de acceder al edificio.

Asimismo, a las puertas de la Facultad de Historia se ha registrado la presencia de una decena de alumnos desde primera hora de este miércoles en apoyo a la huelga y para defender el derecho a "una vivienda digna".

Una situación similar se ha vivido en Pontevedra, donde el Comité de Estudiantes Socialistas ha taponado la entrada a la Facultad de Bellas Artes, así como en A Coruña, donde se ha obstruido la calle de Lamela, principal entrada al Campus de Elviña desde la Avenida de Alfonso Molina.

Todo ello con la intención de impedir la entrada a los centros de enseñanza e impedir que se desarrolle la actividad universitaria en la jornada de este miércoles, tal y como ha señalado la Coordinadora da Mocidade Socialista.

Según los datos provisionales recopilados por la Gerencia de la Universidade de Vigo (UVigo), el seguimiento de la huelga en el turno de mañana se ha situado en un 30% del personal en el campus de Vigo y del 35% en el de Pontevedra, mientras que en Orense no hay datos al ser día festivo.

En el caso de la Universidade de Santiago de Compostela, fuentes consultadas por Europa Press se han referido a un "seguimiento alto" tanto entre el Personal Docente e Investigador (PDI) como entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

Finalmente, la plataforma Erguer Estudantes da Galiza ha descrito el seguimiento entre los estudiantes universitarios gallegos como "casi total", cifrando la asistencia al paro por "encima del 70%".

Por el contrario, en la Universidad de Córdoba la huelga general por la vivienda se ha desarrollado, según la información disponible hasta las 12.00 horas, "con normalidad y sin incidencias".

Según ha informado la Universidad, "los datos provisionales sitúan el seguimiento de la huelga en el 30,9% entre el Personal Docente e Investigador (PDI), mientras que la participación entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (ptgas) está siendo muy reducida". En cuanto al estudiantado, las primeras estimaciones de la Universidad de Córdoba apuntaban a "un seguimiento del paro académico en torno el 30%" entre los alumnos.

PROTESTA ESTUDIANTIL EN ZARAGOZA

En Zaragoza, más de mil personas han recorrido las calles de la ciudad en la manifestación estudiantil convocada para reclamar el acceso a la vivienda y garantizar los servicios públicos y entre las consignas se ha pronunciado: "Hacía falta ya una huelga general".

Desde el colectivo de Estudiantes en Defensa de la Universidad de Zaragoza (EDU), Pablo Zorraquino, ha trasladado: "Reivindicamos que hay 15.000 estudiantes en la Universidad de Zaragoza que viven fuera de sus domicilios familiares y la universidad tampoco da facilidades a estas personas, ya que hay colegios mayores como el Santa Isabel que lleva cerrado años, y tiene 200 habitaciones vacías, lo cual nos parece una aberración".

Sobre el seguimiento de la huelga, Pablo Zorraquino ha comentado que durante la mañana "se ha visto bastante menos movimiento que otros días" en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, por lo que "somos positivos a la hora de pensar que ha habido bastante seguimiento".

Además de la apertura inmediata del Colegio Mayor Santa Isabel, cerrado desde 2021, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza piden una bajada y tope de precios en los colegios mayores y la vivienda estudiantil, así como frenar las residencias privadas.