El psicólogo Javier Urra ve en la escuela "un refugio" para la niña de 6 años que perdió a su familia en Adamuz

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Psicología y primer Defensor del Menor, Javier Urra, ha incidido en que la escuela debe ser "un lugar de refugio" en alusión a la niña de seis años que sobrevivió al accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en el que ha perdido a su padre, su madre, su hermano y su primo.

"No se me escapa el terrible hecho de Córdoba en el que una Guardia Civil vio a una niña de seis años que había perdido a su familia y que iba con un peluche. La escuela aquí es un lugar de refugio, lo será también la abuela, que fíjense con qué dolor, con qué sufrimiento tiene que transmitir esperanza e ilusión por la vida. Pero la escuela, con el aprendizaje, con el profesor, con el orientador, con los compañeros, va a ser sin lugar a dudas un lugar de protección", ha señalado Urra.

Así lo ha manifestado este miércoles Urra durante la presentación del 'Vademécum salud mental y bienestar emocional en la escuela', en el que una veintena de profesionales ofrecen estrategias y herramientas útiles en el día a día escolar.

Urra, que ha dirigido el vademécum, ha subrayado que el profesor debe de educar en Matemáticas, en Filosofía, en Historia, en Geografía o en Ética, "pero también tiene que educar, porque hay familias que no saben, que no pueden, que no quieren y el último clavo ardiendo que tienen los alumnos es una profesora, un profesor, que les cambia la vida y que posiblemente no es el que más les enseñó".

En el accidente de Adamuz, fallecieron cuatro miembros de una misma familia (padre, madre, hijo y sobrino), familiares de una niña de seis años que fue custodiada por la Guardia Civil. Por el momento, el número de fallecidos en el descarrilamiento del pasado domingo asciende a 42 personas, mientras que el número de heridos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha descendido a nueve.