El PSOE pide en el Congreso que se "blinde" el acceso a la cultura y al arte en las escuelas como un derecho

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que "blinde" el acceso a la cultura y al arte en las escuelas como un derecho.

Así lo ha expresado la formación socialista en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que piden que se cumplan los acuerdos internacionales para dar continuidad a estas políticas con programas o planes de, al menos, diez años.

"La importancia de educar en el arte como elemento transformador y la competencia artística y cultural, reconocida expresamente en los currículos, es una parte del desarrollo pleno de la personalidad de los alumnos como ciudadanos sensibles, creativos y críticos", añade el PSOE, que registra esta propuesta en el marco de la celebración de Mondiacult 2025, en la ciudad de Barcelona el próximo 29 de septiembre.

Además, los socialistas creen conveniente que se refuercen las estructuras existentes dotando de recursos, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento, a departamentos educativos en instituciones culturales y dando peso a las competencias artísticoculturales en los sistemas educativos.

También piden que se ofrezca formación "transversal" en artes a docentes y artistas, que se cree plataforma pública de proyectos culturales-escolares para facilitar el intercambio de conocimientos y que se elabore una Comisión Interministerial permanente entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que permita impulsar de forma conjunta las anteriores propuestas.