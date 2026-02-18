PSOE, Sumar y Podemos registran en el Congreso una iniciativa para garantizar la universalidad y equidad en 0-3 años

Carteles con motivo de la huelga de escuelas infantiles 0-3 - EUROPA PRESS

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSOE, Sumar y Podemos han registrado este miércoles una proposición no de ley conjunta en el Congreso de los Diputados, impulsada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), sobre el primer ciclo de Educación Infantil, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esta iniciativa exige al Gobierno que asuma un papel activo en la definición de una normativa básica que garantice la universalidad, la calidad y la equidad del ciclo 0-3.

Para ello, solicita fortalecer el sistema educativo desde su base, reducir desigualdades sociales y territoriales y dignificar el trabajo de cuidados.

En concreto, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a asumir el liderazgo estatal en la reforma del marco normativo del ciclo 0-3, elaborando una nueva normativa básica que sustituya o revise el Decreto 18/2008 y que garantice estándares homogéneos de calidad educativa, estabilidad laboral y equidad territorial en todo el Estado, incorporando expresamente criterios de organización pedagógica que refuercen la atención individualizada.

También reclama unas ratios obligatorias acordes a las recomendaciones europeas y asegurar la dotación de personal suficiente para su cumplimiento efectivo, promoviendo modelos organizativos que permitan la presencia de parejas educativas estables en las aulas del ciclo 0-3 como elemento estructural de calidad educativa, prevención y bienestar infantil.

Además, insta al Ejecutivo a integrar la atención temprana dentro del sistema educativo del primer ciclo de Educación Infantil, garantizando la presencia regular de profesionales especializados, la intervención preventiva en el aula, el acompañamiento a las familias y el trabajo coordinado con las educadoras de referencia, evitando enfoques exclusivamente diagnósticos o externos al centro.

La iniciativa busca asimismo consolidar una red pública y universal de escuelas infantiles, con financiación estable y progresiva gratuidad, priorizando la gestión pública directa y asegurando que los recursos se destinen a mejorar la calidad pedagógica, la estabilidad de los equipos y las condiciones materiales de los centros.

PSOE, Sumar y Podemos apuestan también por incorporar de forma transversal la perspectiva feminista y de cuidados en las políticas públicas del 0-3, dignificando las condiciones laborales de las trabajadoras, reforzando la estabilidad de los equipos educativos, promoviendo la salud laboral y reconociendo socialmente el valor educativo y social de la primera infancia.

En la exposición de motivos, la proposición no de ley avisa de que el sistema público español "no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas para el ciclo 0-3".

Así, advierte de que la financiación "resulta insuficiente, la red pública es claramente desigual y la gestión se encuentra excesivamente fragmentada".

En este punto, destaca que en numerosos territorios, la prestación del servicio se realiza a través de modelos de externalización que "priorizan el coste económico por encima de la calidad educativa, generando precariedad laboral, rotación de personal y una notable inestabilidad de los equipos".

"Esta situación dificulta la construcción de vínculos seguros, la continuidad pedagógica y el acompañamiento individualizado de las criaturas, afectando directamente al interés superior del menor y a la igualdad de oportunidades desde el nacimiento", apunta la iniciativa.