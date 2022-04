El rector de la UC3M, Juan Romo, nuevo presidente de Crue Universidades Españolas

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Crue ha elegido por unanimidad este martes al rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Juan Romo, como presidente de esta asociación que integra a 76 universidades. Romo sustituye al rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, que ha desempeñado el cargo desde mayo de 2019.

Además, la Asamblea General ha aprobado la nueva composición del Comité Permanente de Crue, de manera que los dos vicepresidentes serán la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Eva Ferreira, y el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Maria Garrell.

Y los cuatro vocales serán: la rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón; la rectora de la Universidad de Huelva (UHU) María Antonia Peña; el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy; y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo.

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, será la nueva delegada de la Presidencia de Crue para Políticas de Igualdad.

El rector Juan Romo, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de Crue, ha presentado las principales líneas de trabajo de esta asociación para avanzar en cuatro direcciones: autonomía universitaria, financiación, internacionalización y políticas de profesorado.

Además, ha insistido en que su trabajo al frente de Crue se centrará en el apoyo a las universidades en su misión de generación y transmisión del conocimiento, así como la mejora y cohesión de su entorno social.

El nuevo presidente de Crue, rector de la UC3M desde marzo de 2015, es licenciado en Ciencias Matemáticas con Premio Extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ph. D. in Mathematics en Texas A&M University y estancia postdoctoral en City University of New York.

Fue profesor titular en la UCM y en la UC3M, donde actualmente es Catedrático de Estadística. En esta universidad ha desempeñado el cargo de Vicerrector de Tercer Ciclo y Postgrado, y de Profesorado y Departamentos.

Romo ha sido presidente de la Young European Research Universities Network (YERUN) desde 2015 hasta 2019 y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) desde enero de 2018 a diciembre 2018.

Ha publicado artículos en revistas internacionales y es coautor de cuatro libros. Su trabajo de investigación actual incluye aplicaciones en genética (microarrays y SNPS), datos financieros, big data y análisis de imágenes.