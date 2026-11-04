Los rectores abordan con Aagesen las ayudas para climatizar las universidades públicas, una medida que ven "positiva"

Reunión de CRUE y Sara Aagesen - CRUE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha valorado positivamente las ayudas a proyectos de eficiencia energética en universidades y centros de investigación públicos planteadas por el Gobierno.

El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea, acompañado por el vicepresidente de la asociación y rector de la Universidad Pablo Olavide, Francisco Oliva, se ha reunido con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El objetivo de este encuentro en la sede del Ministerio ha sido abordar la apertura del procedimiento de audiencia pública del proyecto de orden por el que se fijan las bases reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos singulares innovadores de eficiencia energética y climatización en universidades y centros de investigación públicos, así como el proyecto de resolución para la publicación de la primera convocatoria de estas ayudas.

Garde y Oliva han valorado positivamente el programa del Ministerio, denominado Innovae Universidad, dotado con 65 millones de euros, y han mostrado su deseo de que facilite a las universidades públicas un mejor cumplimiento de sus compromisos medioambientales.

El pasado mes de junio, CRUE solicitó al Gobierno incluir a las universidades públicas entre las entidades beneficiarias de la línea de financiación destinada a la rehabilitación energética de hospitales, centros de salud, colegios y otros edificios públicos de carácter educativo y asistencial.

Al término de la reunión, el presidente de la asociación ha destacado que las universidades públicas, "como instituciones al servicio de la sociedad, no solo desempeñan un papel esencial en la formación del capital humano y en la generación de conocimiento, sino que también gestionan un extenso parque de infraestructuras distribuidas en campus y edificios de distinta tipología y antigüedad".

También ha querido recalcar la importancia de que la ministra les haya asegurado que es su intención mantener la continuidad de la convocatoria en el futuro.

Garde ha manifestado su confianza en que Innovae Universidad, cuando "se haga efectivo, ayude a solucionar necesidades urgentes de rehabilitación energética y adaptación a los estándares actuales de eficiencia y sostenibilidad".

En este sentido, ha recordado la "experiencia positiva" desarrollada en el año 2021 a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que ha permitido a las universidades públicas impulsar su contribución estratégica a los objetivos de sostenibilidad, innovación y servicio público.