Los rectores condenan la intervención militar israelí en la universidad palestina de Birzeit

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su profunda preocupación y su firme condena por los hechos sucedidos el pasado 6 de enero en la Universidad de Birzeit, en Cisjordania, relativos a una actuación militar del ejército israelí que tuvo lugar en el campus de la institución universitaria durante el desarrollo de la actividad académica y que, según la información disponible por los rectores, "se saldó con personas heridas".

Para CRUE, las instituciones universitarias "representan ámbitos fundamentales para el desarrollo del conocimiento, la educación superior y el ejercicio de la libertad académica".

"Cualquier acción que altere por la fuerza el normal funcionamiento de estos espacios supone una amenaza directa al derecho a la educación y a los principios que sustentan la misión universitaria a nivel internacional", advierte.

CRUE recuerda que la protección de los espacios educativos y de quienes los integran "constituye una obligación recogida en el marco del derecho internacional", y subraya la necesidad de "garantizar la seguridad, la integridad y la autonomía de las universidades, al margen de los contextos de conflicto o tensión política en los que puedan encontrarse".

Los rectores expresan su solidaridad con la Universidad de Birzeit, con su estudiantado, profesorado y personal, y traslada su apoyo a todas las personas afectadas por estos acontecimientos, reiterando su compromiso con la defensa de la educación superior como bien público, con la cooperación académica internacional y con los valores de paz, respeto a los derechos humanos y convivencia que deben regir la vida universitaria.