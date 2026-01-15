Los rectores presentan a la Cámara de Comercio su proyecto para reforzar el valor del conocimiento universitario

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) se ha reunido este jueves con la Cámara de Comercio de España para presentar el proyecto 'Transferencia e Impacto Social' - CRUE

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) se ha reunido este jueves con la Cámara de Comercio de España para presentar el proyecto 'Transferencia e Impacto Social'.

Esta iniciativa está orientada a visibilizar y potenciar la contribución del sistema universitario español al progreso económico, social y productivo, así como a favorecer nuevas vías de cooperación con el tejido empresarial.

El proyecto pone el foco en la capacidad de las universidades para generar conocimiento, innovación y soluciones aplicables, facilitando a las empresas el acceso directo al talento investigador, a resultados con potencial de transferencia y a oportunidades de colaboración que contribuyan a mejorar su competitividad y su capacidad de adaptación a los retos actuales.

'Transferencia e Impacto Social' ya reúne más de 200 proyectos impulsados desde el sistema universitario español. Una parte significativa de ellos cuenta con resultados protegidos y un claro potencial de aplicación práctica, reflejando el compromiso de las universidades con la transferencia y el impacto real en la economía y la sociedad.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha defendido que la transferencia de conocimiento "es hoy un componente esencial de la misión universitaria".

"Con esta iniciativa queremos que la investigación y la innovación generadas en los campus universitarios lleguen de forma más eficaz, ordenada y accesible al tejido productivo. Buscamos fortalecer la colaboración Universidad-Empresa para impulsar la innovación, el crecimiento económico y social, y aprovechar al máximo el potencial científico y tecnológico en beneficio del conjunto de la sociedad", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de España, Antonio Abril, ha subrayado que la transferencia de conocimiento "debe ser una labor indispensable" de universidades y empresas.

"Desde la Comisión Universidad-Empresa de Cámara de España apoyamos todos aquellos proyectos que tienen como objetivo proporcionar puntos de encuentro entre el mundo universitario y la realidad de los negocios", ha dicho.

'Transferencia e Impacto Social' se articula en torno a una plataforma digital alojada en la web de CRUE que organiza sus contenidos en torno a tres públicos clave.

Por un lado, el personal investigador dispone de un espacio para dar a conocer proyectos con capacidad de transferencia y establecer contactos con potenciales colaboradores. Por otro, las empresas pueden identificar soluciones científicas y tecnológicas aplicables a su actividad, así como oportunidades de financiación y cooperación.

Finalmente, la plataforma acerca a la ciudadanía el impacto tangible de la investigación universitaria y su contribución a la mejora de la vida cotidiana.