Rectores de universidades lamentan el fallecimiento del consejero andaluz y expresidente de CRUE, José Carlos Gómez

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de archivo. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su profundo "pesar" por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en funciones, este martes en Córdoba a los 63 años, víctima de una enfermedad que padecía.

EL CRUE ha expresado a través de un comunicado que "la comunidad universitaria española pierde a una figura de referencia, comprometida con la defensa de la universidad como motor de progreso social, desarrollo científico y generación de oportunidades".

Gómez fue entre 2019 y 2022 presidente del CRUE. Con anterioridad, en marzo de 2016, fue elegido presidente de Crue-I+D+i, la comisión sectorial de la organización dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación, "desde donde impulsó el fortalecimiento de la investigación universitaria, la transferencia del conocimiento y la contribución de las universidades al desarrollo económico y social", señalan desde CRUE.

José Carlos Gómez ejerció también, entre 2014 y 2022, como rector de la Universidad de Córdoba, además de catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de este mismo centro universitario.

Los rectores han querido remarcar que la trayectoria de Gómez "estuvo marcada por una firme vocación de servicio público, una destacada capacidad de diálogo y una constante búsqueda de consensos en beneficio del sistema universitario español". Asimismo, desde el CRUE trasladan sus condolencias a su familia y allegados, así como a toda la comunidad de la Universidad de Córdoba.

"Su legado permanecerá vivo en las universidades españolas y en todas las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar junto a él", finalizan los rectores.