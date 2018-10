Rivera reclama a Educación que "vigile" el contenido de los libros de texto y supervise lo que "pasa en las aulas"

Publicado 08/10/2018 10:26:03 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que "vigile" el contenido de los libros de texto para evitar adoctrinamiento y ha pedido a su titular, Isabel Celaá, que supervise lo que "pasa en las aulas" dotando de más recursos a la Alta Inspección del Estado.

"Si no estamos para vigilar los libros de texto, ¿para qué está el Ministerio de Educación?", ha dicho Rivera este lunes 8 de octubre en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el Hotel Villa Magna de Madrid, donde ha denunciado que sólo existen "dos personas" en Cataluña "para controlar lo que hacen los separatistas en las aulas".

"Un país que no se preocupa de lo que pasa en las aulas no tiene futuro", ha proclamado Rivera, que ha reclamado "mecanismos para respetar la Constitución" y estudiar castellano en todo el territorio nacional ya que, según el líder de Ciudadanos, "en España hay muchos colegios donde no se puede estudiar español o se estudia como lengua extranjera cuando es la lengua mayoritaria".

Durante el desayuno de Europa Press, Rivera también ha defendido una "selectividad única" en todas las comunidades autónomas como prueba de acceso de los estudiantes a la universidad. "¿Cómo vamos a evaluar en un mundo global si no hay manera de evaluar del mismo modo en las comunidades autónomas?", se ha preguntado durante su discurso, acusando a Celaá de no "atreverse" a coordinar un prueba única en todo el país.