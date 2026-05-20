Robles, Núñez Feijóo, Abascal, Aznar, Martínez-Almeida y Perelló, en los II Cursos de Verano CEU - María Cristina

Los II Cursos de Verano CEU - María Cristina - CEU

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de los Cursos de Verano CEU - María Cristina contará con políticos como la ministra Margarita Robles; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; el expresidente del Gobierno José María Aznar; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo; o el diputado de Vox.

Participarán también los obispos de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reich Pla, y el obispo de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José Prieto Fernández.

Asimismo, está confirmada la presencia de empresarios y economistas como el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti, el exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto; y el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

Habrá igualmente representantes del mundo de la cultura como la escritora Lucía Etxebarria; el pintor Augusto Ferrer Dalmau; el filósofo y escritor Gabriel Albiac; el ganadero Victorino Martín, así como Toni Nadal; el chef peruano, Héctor García Ribeyro; el cocinero y presentador de Master Chef, Pepe Rodríguez; y numerosos periodistas y directores de medios de comunicación.

Los Cursos de Verano CEU - María Cristina contarán también con la exministra de educación Esperanza Aguirre; el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán; Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, expresidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, así como el opositor venezolano Julio Borges.

Además de los programas académicos, la 2ª edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina contará con una variada agenda cultural, concebida como complemento a las sesiones académicas y abierta a todos los públicos.

En esta edición habrá un 'show cooking' con el cocinero peruano Héctor García Ribeyro; un concierto de flamenco del cantaor madrileño Paco del Pozo, (Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas en 1997); un concierto de música barroca en la Iglesia Vieja del Monasterio, así como visita al Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (referente en salud mental española) y visitas guiadas al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.