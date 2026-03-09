Sánchez recupera el "Erasmus Nacional": Lanza las Becas Medrano para estudiar en otra universidad del país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes las Becas Medrano, un programa similar a las Becas Séneca suprimidas en 2013 para estudiar un curso en otra universidad del país.

"Si tenéis hermanos mayores, quizá os han hablado de las becas Séneca, las Erasmus Nacionales. Esas becas hubo un Gobierno del Partido Popular que se las cargó en 2013. Hemos decidido recuperarlas bajo un nombre y unas condiciones mejoradas", ha anunciado Sánchez en un vídeo publicado en la red social X.

El líder del Ejecutivo ha destacado que, mientras hay países que "malgastan" el dinero en guerras, España decide invertir en becas. Por ello, ha presentado un programa de ayudas "que va a permitir a muchísimos jóvenes estudiar un año en otra universidad del país", dotado con una ayuda mensual de al menos 900 euros al mes.

Las nuevas becas Medrano podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

La cuantía de estas nuevas ayudas es de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso), que se materializarán en un solo pago directamente a los estudiantes beneficiarios; y existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la Península. Contarán con una financiación total por un máximo de 18.800.000 euros.

Desde el Gobierno destacan que la movilidad interterritorial "enriquece la experiencia formativa del estudiantado universitario y contribuye a la cohesión territorial", por lo que estas becas nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes "no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad".

Las becas llevarán el nombre de Luisa de Medrano, en honor a la primera mujer que, en 1508 en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España.

"Para aquellos que no la conozcáis, fue reconocida como la primera profesora universitaria en nuestro país, en la Universidad de Salamanca. Las becas Medrano son una oportunidad fantástica para mejorar nuestra formación, cohesionar España y vivir una experiencia única. Así que ya sabéis, estad atentos, a partir del próximo curso se podrán solicitar", ha manifestado Sánchez.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Podrán solicitar las ayudas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso.

Previamente deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), que está en proceso.

La subvención sólo podrá solicitarse para realizar la estancia en una universidad en régimen de estudios presenciales, que requiera un cambio de residencia a otra provincia. La duración de la estancia será de nueve meses (un curso completo).

Esta beca será compatible con la beca general para estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con excepción de la beca de residencia, de forma que los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán recibir ambas simultáneamente.

Los beneficiarios permanecen matriculados en la universidad de origen, por lo que no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino.

La selección de los becarios se lleva a cabo en régimen de concurrencia competitiva siendo el principal criterio el expediente académico. Se incentivará también la movilidad hacia universidades no ubicadas en grandes ciudades. Se reservarán hasta un máximo del 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.