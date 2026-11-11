Seguimiento desigual de la huelga entre los docentes españoles: Del 4% en Andalucía al 50% en Cataluña

Archivo - Un niño de camino a la escuela, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por la situación de la vivienda, ha tenido un seguimiento desigual entre los docentes españoles, con cifras que van desde el 4% de paros en Andalucía al 50% en Cataluña.

Además, Escuelas Católicas ha informado de que, según los datos recogidos hasta el momento, el seguimiento estimado de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre entre el personal de sus centros se sitúa en torno al 1%.

"La huelga general convocada para hoy miércoles, 11 de noviembre, está teniendo una repercusión muy limitada en los centros asociados a Escuelas Católicas en toda España", ha asegurado.

Desde la entidad han destacado que la jornada "está transcurriendo con normalidad en la inmensa mayoría de los colegios, que mantienen su actividad habitual y la atención al alumnado".

Los colegios e institutos públicos dependientes de la Junta de Andalucía han abierto sus puertas "con normalidad" este miércoles, registrando un total de 4.214 ausencias del profesorado sobre una plantilla total de 108.827, lo que representa el 3,9% de seguimiento de la huelga convocada. Son datos registrados por las direcciones de los centros educativos en la plataforma Séneca a las 12,30 horas de este mediodía. La jornada empezó con un seguimiento del 1,2%, según trasladó la propia Junta.

Por enseñanzas, 2.791 ausencias corresponden a los centros de Infantil y Primaria (6,2%); 1.280 a institutos de Secundaria (2,3%); 104 a residencias escolares (2,1%) y 39 a centros de Adultos (1,8%).

En Cataluña, el sindicato Ustec·Stes ha elevado la cifra de participación en la jornada de huelga general de este miércoles al 50% en el conjunto de la comunidad autónoma y al 70% en el área de Barcelona.

El coordinador de acción sindical de Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, ha valorado este mismo miércoles que hay una participación "muy significativa".

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha elevado al 21,7% el seguimiento de la huelga general en el sector educativo, según datos actualizados a las 14.00 horas.

El ejecutivo autonómico había informado previamente que el paro en la educación no universitaria estaba siendo secundado por el 7,2% del personal del turno de mañana. Un dato que contrastaba con los aportados por los sindicatos STEC y CCOO, que cifraban el seguimiento de la huelga en la educación pública regional en torno al 33%.

En Galicia, la Consellería de Educación estima que el seguimiento de la huelga general en la comunidad educativa se sitúa en un 15,3% entre el profesorado de los centros públicos, sin embargo, los sindicatos difieren en este dato y elevan la participación a un 33,22% --en el caso de CC.OO-- y en un 60% en Secundaria y un 50% en Primaria según la CIG.

Frente a los datos aportados por la Xunta, CC.OO. ha destacado un 33,22% de seguimiento en la enseñanza pública, mientras que en la privada (CPR) baja al 15,93%. Por otro lado, ha detallado que la incidencia máxima se registra en los Institutos de Educación Secundaria (IES), con un 39,91%, seguidos de las Escuelas de Educación Infantil (EEI), con un 33,94%, y los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), con un 33,70%.

Por demarcaciones provinciales, los datos de CC.OO. ubican el mayor impacto en Pontevedra, con un 40,11%, seguida por A Coruña (31,84%), Lugo (20%) y Ourense (17,55%).

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación ha elevado, con datos recabados hasta las 13.00 horas, a un 15,46% el seguimiento del profesorado valenciano de la huelga general convocada este 11 de noviembre.

En Alicante, el seguimiento ha alcanzado el 13,09%; en Castellón, el 14,46%; y en Valencia, crece hasta el 17,82%. En cuanto al personal no docente, los trabajadores que han secundado el paro son el 10,11%.

En Extremadura, algo más de medio centenar de docentes se han sumado a la huelga general este miércoles pese a encontrarse cerrados los centros educativos como consecuencia de la situación meteorológica por el temporal.

Así, según datos de la Junta facilitados a Europa Press, han llegado notificaciones de que se suman a la huelga 53 docentes y tres no docentes en la comunidad autónoma. De igual modo, en el caso de la Inspección se han notificado dos casos que se suman a la huelga en Cáceres, y ninguno en Badajoz.

MANIFESTACIONES DE DOCENTES

Docentes de la Comunidad Valenciana han reanudado su movilización "a máxima potencia" con motivo de la huelga general, a la que se suman en defensa de la vivienda, los salarios, los servicios públicos y unas "condiciones dignas para la clase trabajadora". "No podíamos faltar", aseveran representantes sindicales.

Una columna educativa impulsada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida el sector de la enseñanza valenciana --STEPV, CCOO y UGT-- ha partido desde la sede de la Conselleria de Educación hasta llegar al centro de la ciudad.

La marcha ha concluido frente al Ayuntamiento de Valencia a ritmo de batucada y allí los representantes sindicales han trasmitido sus demandas y han realizado un círculo tras sus pancartas con mensajes como 'Salvem l'escola pública', 'Mobilitza't', 'Per una educació pública, de qualiat i en valencià' o 'Alcem la veu i diguem prou'.

En Madrid, decenas de profesores de la pública con sus características camisetas verdes han llenado los vagones y estaciones de la Línea 5 de Metro para reivindicar que "sin vivienda, no hay educación" en su quinta semana de huelga indefinida y coincidiendo con la huelga general.

Los docentes se han subido en grupos a las 11 horas desde diferentes estaciones de la Línea 5, entre ellas, Alonso Martínez, donde se han concentrado en el andén con palmas, pitos, y gritos de : 'Sin vivienda no hay educación', 'Educación pública y de calidad' o 'Zarzalejo, dónde estas'.

Una vez que se han subido a los vagones han continuado coreando sus reivindicaciones y algunos de ellos han repartido panfletos con información sobre la huelga general de este miércoles.

En Palma, unas 1.700 personas del sector educativo, según la Policía Nacional, se han manifestado este miércoles para reivindicar el derecho a la vivienda.

La manifestación ha contado con la participación de STEI, Xarxa 0-3, Sindicat de Llogateres, Unión Obrera Balear y el Sindicato de Vivienda de Palma, entre otras organizaciones, y ha sido la primera de las manifestaciones que acogerá Palma este miércoles con motivo de la huelga general.