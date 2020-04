El sindicato USO califica como "pésima" la respuesta de la administración ante el cierre de las escuelas infantiles

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza del sindicato USO califica como "pésima" la respuesta de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado ante el cierre de las escuelas infantiles por la crisis del coronavirus, y advierte que las "duras medidas" decretadas por la pandemia "están llevando a la quiebra a muchas de estas pequeñas empresas" privadas. "Esta es la cruda realidad", asegura.

En un comunicado, este sindicato reprocha a las administraciones públicas que no hayan sabido "dar respuesta a este sector tan importante que realiza una imprescindible y doble labor a la sociedad: la educativa (esencial para el desarrollo de los niños) y la social, porque permite la conciliación de la vida familiar y laboral".

"No son centros asistenciales sino educativos, y como tales deben ser tratados", afirma USO, que reclama ayudas públicas para las escuelas infantiles privadas. "Si no reciben ningún tipo de ayuda, no les quedará ninguna otra opción que echar el cierre, con lo que esto va a suponer tanto para el sector como para el empleo de miles de trabajadores", advierte el sindicato.

USO señala que el sector de la Educación Infantil ha sido el único nivel educativo "en el que los profesionales no han podido continuar en sus puestos de trabajo, por lo que la mayoría de centros se han visto obligados a realizar ERTES y, en muchos casos, despidos".