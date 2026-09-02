Sociedades científicas piden prevenir la repetición, reforzar profesorado y personalizar apoyo al alumnado tras PISA

Archivo - Alumnos de bachillerato del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte (Madrid) se enfrentan a los primeros exámenes presenciales tras el parón por el coronavirus en el polideportivo del centro, con medidas de seguridad como una mayor distan - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) abogan por prevenir la repetición, reforzar al profesorado y personalizar el apoyo al alumnado para la mejora de sistema educativo español frente a los resultados del último informe PISA, publicado en 2023 con datos de 2022, que debe ser "una lectura para actuar y no para clasificar".

Así lo defiende la organización en el 'Informe COSCE sobre los resultados de PISA', elaborado durante dos años por un equipo de diez expertos y coordinado por los vocales de las áreas I y II de COSCE Rut Jiménez-Liso y Francisco Marcellán.

En concreto, el informe señala como buena práctica de países punteros la prevención de la repetición a través de apoyo pedagógico y psicológico, tutorías y planes individuales, con especial acento en el alumnado migrante.

"La atención a la diversidad requiere inversión estructural. España puede trasladar esa lógica preventiva al aula: detectar dificultades antes, reforzar al profesorado y sostener apoyos especializados", sostiene el informe.

En cuanto a la repetición de curso, los investigadores sostienen que domina sobre las demás variables en los resultados del alumnado y advierten de que los estudiantes españoles repiten casi 2,5 veces más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Así, el estudio pone de relieve que el 21,7% del alumnado español participante había repetido al menos una vez, frente al 8,9% de la OCDE. "En todos los niveles de ISEC, repetir se asocia con grandes caídas de rendimiento; incluso el alumnado más favorecido que ha repetido presenta una diferencia significativa de 32 puntos por debajo del alumnado más desfavorecido que nunca ha repetido", explica.

Respecto al apoyo docente y la atención individualizada, la investigación señala que la percepción de calidad por parte de los alumnos aumenta cuando el profesorado "muestra interés por cada estudiante, ofrece ayuda adicional y continúa explicando hasta que todos comprenden".

"La inclusión, adaptación y comprensión conceptual aportan más a la calidad percibida que una enseñanza centrada exclusivamente en memorizar reglas o repetir procedimientos", concluyen los investigadores.

Asimismo, el informe advierte sobre la escasez de titulados en matemáticas que imparten esta asignatura y explica que en Cataluña el 30% del profesorado de esta materia en secundaria tenía Matemáticas como titulación de origen.

Este caso, propone reforzar la formación matemática y didáctica, ampliar las plazas presenciales del Máster de Profesorado, homologar el acceso y crear una carrera profesional con incentivos. "En la enseñanza pública se necesitan alrededor de 30 años de servicio para alcanzar el máximo retributivo, frente a una progresión mucho más rápida en perfiles tecnológicos", apunta el estudio.

Respecto a la competencia lectora, el informe señala que "el mejor rendimiento se asocia con un entorno escolar en el que el alumnado percibe interés, ayuda y refuerzo docente", mientras que "la baja tolerancia al error y la frustración" se relacionan con peores resultados.

El estudio destaca también la importancia del enfoque competencial en el aprendizaje, que significa "movilizar saberes"; que "la formación familiar pesa más que la simple disponibilidad de libros en casa"; y que las tareas fuera del aula pueden amplificar desigualdades.