STEs-i reclama estabilidad, menos burocracia, ratios más bajas y mejores condiciones para los docentes

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

STEs-intersindical (STEs-i) ha reclamado más estabilidad laboral, menos burocracia, ratios más bajas y mejores condiciones laborales y salariales "para recuperar el atractivo de la profesión docente".

La organización plantea estas medidas tras la publicación del informe 'Panorama de la Educación 2026' de la OCDE, cuyos datos vuelven a poner el foco en "las dificultades para atraer y retener profesorado y en problemas como la falta de reconocimiento, el estrés y la precariedad laboral".

Para STEs-i, "la escasez de profesorado no puede resolverse rebajando los requisitos de acceso a la profesión ni generalizando vías rápidas de contratación".

El sindicato advierte del "riesgo" de recurrir a docentes con titulaciones simplemente afines o, en Formación Profesional, a figuras procedentes del sector productivo sin la misma formación pedagógica exigida al resto del profesorado.

"La solución no pasa por rebajar las exigencias para acceder a la docencia, sino por conseguir que vuelva a ser una profesión atractiva. Necesitamos estabilidad, reconocimiento y unas condiciones laborales y salariales que permitan incorporar y mantener a profesionales cualificados", señalan desde STEs-i.

Asimismo, defiende que el tiempo del profesorado "debe destinarse prioritariamente a enseñar, preparar las clases, atender al alumnado y coordinarse". "Reducir drásticamente las tareas burocráticas y dotar a los centros de personal administrativo suficiente es imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo y la atención educativa", precisa.

También advierte de que la interinidad prolongada "dificulta construir equipos docentes sólidos, afecta a la conciliación y repercute sobre la continuidad de los proyectos educativos". Por ello, reclama ofertas de empleo público "suficientes, una reducción efectiva de la temporalidad y plantillas orgánicas ajustadas a las necesidades reales del sistema educativo".

Estas medidas deben acompañarse, según la organización, de la recuperación del poder adquisitivo, reducción de los horarios lectivos, más recursos para los centros, medidas de conciliación y una financiación sostenida de la educación pública que permita mejorar las infraestructuras, reforzar la inclusión y dignificar las condiciones laborales del personal educativo.