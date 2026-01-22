El sueldo depende más de los estudios y ocupación de los padres que ir a una universidad pública o privada, según Funcas

Archivo - Una alumna repasa antes de realizar un examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las diferencias salariales entre titulados de universidades públicas y privadas en España, especialmente visibles en las comparaciones simples, no responden al hecho de haber estudiado en una u otra universidad sino a características previas del alumnado.

Así lo refleja Funcas en el artículo 'La inserción laboral de los titulados en universidades públicas con respecto a las privadas', en el que analiza datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio busca "ir más allá de comparaciones simples y matizar la creencia de que las universidades privadas generan sistemáticamente mejores resultados salariales que las públicas".

Al incorporar datos por área de estudio, cohorte, territorio, género, nota de acceso y origen socioeconómico, la prima salarial asociada a la universidad privada "desaparece". Incluso cuando se comparan titulados muy similares entre sí, los egresados de universidades públicas "no presentan peores resultados salariales y, en algunos casos, muestran una ligera ventaja relativa".

El punto de partida es una comparación de los ingresos laborales medios de los titulados de universidades públicas y privadas, sin introducir ningún ajuste adicional. Estas comparaciones muestran que los titulados de universidades privadas "presentan ingresos más elevados que los de las públicas en los primeros años tras la graduación".

Sin embargo, una parte sustancial, y en algunos casos la totalidad, de esa brecha salarial desaparece al introducir controles básicos, lo que sugiere que las comparaciones brutas entre la pública y la privada tienden a sobreestimar el efecto propio del tipo de universidad.

"El mercado de trabajo parece remunerar principalmente el ámbito de estudio, las características previas de los individuos, más que el carácter público o privado de la institución en la que cursaron sus estudios", ha explicado el director del área de Educación de Funcas y autor del análisis, Ismael Sanz.

El ámbito de estudio y el origen familiar, especialmente la ocupación de los progenitores, y el rendimiento académico previo explican una parte muy significativa de las diferencias en la inserción laboral temprana. "Es decir, una parte muy relevante de la brecha salarial observada inicialmente se debe a quién llega a cada tipo de universidad, y no a lo que la universidad hace con sus estudiantes", puntualiza el autor.

Aunque los titulados de universidades privadas parten de posiciones laborales más favorables, los egresados de universidades públicas muestran una trayectoria de ingresos "más dinámica" en los primeros años de carrera y al cuarto año convergen hacia los de la privada.

Una posible interpretación que hace el autor es que "estos titulados van convergiendo hacia empleos mejor remunerados o mejorando su posición dentro de las empresas, lo que podría reflejar un mejor desempeño respecto a los de la privada".

Cuando se introduce información sobre el origen socioeconómico de los estudiantes, el panorama "cambia sustancialmente". Al comparar titulados de universidades públicas y privadas procedentes de hogares con un nivel educativo similar, el coeficiente negativo asociado a haber asistido a una universidad pública desaparece.

Los ingresos de los titulados de universidades públicas y privadas son muy similares entre estudiantes con un entorno familiar educativo comparable, e incluso en algunos casos se convierte en favorable para los primeros.

El nivel educativo de los progenitores se relaciona de manera positiva con los ingresos. Así, proceder de un hogar en el que ambos padres tienen estudios superiores se asocia con unos 200 euros adicionales de ingresos anuales, independientemente del tipo de universidad cursada.

"Este resultado confirma la importancia de factores asociados al entorno familiar, como el capital cultural, el acceso a información o las expectativas laborales, que influyen en la inserción laboral más allá del título universitario obtenido", señala el experto.

Un patrón muy similar emerge al introducir la ocupación de los progenitores. Los titulados procedentes de hogares en los que ambos padres desempeñan ocupaciones de alta cualificación presentan ingresos significativamente más elevados que el resto.

La nota de acceso muestra una relación positiva y estadísticamente significativa con los ingresos laborales cuatro años después de la graduación. Los estudiantes que acceden a títulos con mayor nota de acceso suelen obtener salarios más elevados en sus primeros años de carrera profesional.